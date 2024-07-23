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Dünya Trump eleştirilere cevap verdi: Demokrasi için kurşun yedim
Dünya

Trump eleştirilere cevap verdi: Demokrasi için kurşun yedim

Yeniakit Publisher
2024-07-23 23:17:00 -
Trump eleştirilere cevap verdi: Demokrasi için kurşun yedim

13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından ilk kez miting düzenleyen Trump, kendisini eleştirenlere "Geçen hafta demokrasi için kurşun yedim" dedi.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından Michigan'da düzenlenen mitingde konuştu. Trump, başkan yardımcısı adayı olarak açıkladığı JD Vance ile düzenlediği ilk mitingde Pennsylvania eyaletinde gerçekleşen suikast girişimine atıfta bulundu.

Pennsylvania’dakinin aksine Michigan’daki miting kapalı bir salonda gerçekleştirildi. Bu ayrıca, Trump’ın Cumhuriyetçiler tarafından resmen aday olarak açıklanmasının ardından da düzenlediği ilk miting.

"DEMOKRASİ İÇİN KURŞUN YEDİM"

Binlerce kişinin toplandığı alanda destekçilerine konuşan Trump, "Benim demokrasi için tehdit oluşturduğumu söyleyip duruyorlar. Geçen hafta demokrasi için kurşun yedim" dedi.

Trump için alana gelen destekçileri, BBC’ye yaptıkları açıklamalarda suikast girişiminin mitinge gelmelerini engellemeyeceğini söyledi. Bazı destekçileri, ABD Gizli Servisi’ni Trump’ı korumakta yetersiz kaldıkları için suçladı.
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Kaynak: BBC

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