Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı dikkat çekici açıklamada ülkesinin nükleer kapasitesine vurgu yaptı. Trump, “Nükleer silahlarımızla dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz ama bunu yapmaya gerek yok” dedi.

Başkan Trump’ın bu sözlerinin, ABD’nin küresel rakiplerine karşı sahip olduğu nükleer caydırıcılık gücünü vurgulama amacı taşıdığı düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkenin nükleer gücü hakkında tartışma yaratacak bir açıklama yaptı. Trump, yaptığı bir konuşmada veya sosyal medya paylaşımında, ABD’nin nükleer silah kapasitesinin büyüklüğüne dikkat çekerek “Nükleer silahlarla dünyaya göz dağı vermeye çalıştı.

Açıklamanın, özellikle nükleer silahsızlanmayı savunan çevreler ve diğer ülkeler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu oldu. Daha önceki benzeri açıklamalar da uluslararası alanda geniş yankı uyandırmıştı.

Analistler, bu tür keskin ifadelerin, ABD’nin gerektiğinde en üst düzeyde askeri güç kullanma konusundaki kararlılığının altını çizmek için kullanıldığını belirtiyor.

Açıklamasıyla dünya gündemine oturan Trump, bu sözleriyle hem Amerika’nın askeri gücünü hatırlattı hem de küresel ölçekte güç dengelerine gönderme yaptı. Trump, nükleer caydırıcılığın önemine değinirken, savaş istemediklerini ancak ülkesinin “hazır ve güçlü” olduğunu belirtti.

Uzmanlar, Trump’ın bu çıkışını yaklaşan seçim süreci öncesinde dış politika ve savunma alanındaki kararlılığını vurgulamak için yaptığı bir çıkış olarak değerlendiriyor.