Trump: "Çin'le 100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığını belirterek, "100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Trump, Twitter mesajında, "Uzun süredir Çin ile anlaşmanın pahalı bir şey olduğunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra tüm dünyanın Çin'den çıkan Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Trump, "100 tane ticaret anlaşması bile farkı kapatmayacak ve kaybedilen yüzlerce masum canı telafi etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.



