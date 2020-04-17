Trump: "Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde ve ABD'den daha çok"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin açıklandığından farklı ve ABD'den de çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Trump, Twitter'dan Kovid-19 salgınının çıktığı ülke olan Çin'e yönelik açıklamada bulundu. Yeni tip koronavirüs için "görünmez düşman" ifadesini kullanan Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çin, görünmez düşmandan dolayı yaşamını kaybeden kişilerin sayısını iki kat artıran bir açıklamada bulundu. Aslında ölümler açıklananın çok ötesinde ve ABD'deki ölümlerden de daha çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz."

- Vuhan ölü sayısını revize etmişti

Kovid-19'un ilk kez görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresi, virüse ilişkin ölü sayılarını bugün revize etmişti.

İdare, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olduğunu duyurmuştu. Böylece Çin genelindeki Kovid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 632'i bulmuştu.

Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumunda bulunan ABD'de ise 33 bin 286 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.