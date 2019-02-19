Trump: “Çin ile görüşmeler iyi gidiyor”

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki yeni ticaret görüşmeleri bugün Washington’da başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmelerin iyi gittiğini ifade ederek, asıl sorunun ABD’nin tarifeleri planlandığı gibi yükseltip yükseltmeyeceği olduğunu söyledi. Trump, “Çin’in bunu istemeyeceğini biliyorum. Bu yüzden hızlı hareket etmeye çalışıyorlar” dedi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi 1 Mart’a kadar ticaret anlaşmazlığını çözmezse ABD, 200 milyar dolar değerindeki Çin malları için gümrük tarifelerini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkaracak. Ancak ABD Başkanı Trump, birçok kez tarihi ertelemeye açık olduğunu belirtmişti.