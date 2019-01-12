Trump çark etti... Rekora çok az kaldı!
ABD’de sınıra yapılması planlanan duvar için başlayan çatlak büyüyor. Meksika duvarı için gerekli olan bütçe için kongreyi pas geçerek acil durum ilan edebileceğini açıklayan ABD Başkanı Trump, ''Şu anda acil durum ilan etmeyeceğim. Kongrenin harekete geçmesini bekliyorum'' dedi. 21 gündür süren kriz yarına kadar çözülmezse rekor kırılacak.12 Ocak 2019 Cumartesi 07:21
Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçe krizi 21'nci gününde hala sürüyor. Federal kurumların dörtte biri hizmet veremezken çalışanlar da üç haftadır mecburi izinde ya da maaş almadan çalışıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki Meksika sınırını ziyareti öncesi yaptığı açıklamada zorunlu kalması durumunda Meksika duvarı için gerekli olan bütçe için kongreyi pas geçerek acil durum ilan edebileceğini açıklamıştı.
Yeni açıklama
Trump yeni açıklamasında "Şu anda acil durum ilan etmeyeceğim. Kongrenin harekete geçmesini bekliyorum" dedi.
Federal hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, duvar için fon sağlanmadığı sürece hükümetinin aylarca, yıllarca kapalı kalabileceğini, Demokratlar ise Trump'ın sınır güvenliği için istediği bütçenin çok fazla olduğunu savunuyor ve duvar ile inşası için gerekli olan 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkıyor.
Federal hükümetin kapanması rekora gidiyor
ABD'de federal hükümetin kapanması ilk kez yaşanmıyor. Ülkede 1997'den bu yana federal hükümet 21 kez belirli sürelerle kapalı kaldı.
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