Trump çark etti... Rekora çok az kaldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçe krizi 21'nci gününde hala sürüyor. Federal kurumların dörtte biri hizmet veremezken çalışanlar da üç haftadır mecburi izinde ya da maaş almadan çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki Meksika sınırını ziyareti öncesi yaptığı açıklamada zorunlu kalması durumunda Meksika duvarı için gerekli olan bütçe için kongreyi pas geçerek acil durum ilan edebileceğini açıklamıştı.

Yeni açıklama

Trump yeni açıklamasında "Şu anda acil durum ilan etmeyeceğim. Kongrenin harekete geçmesini bekliyorum" dedi.

Federal hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, duvar için fon sağlanmadığı sürece hükümetinin aylarca, yıllarca kapalı kalabileceğini, Demokratlar ise Trump'ın sınır güvenliği için istediği bütçenin çok fazla olduğunu savunuyor ve duvar ile inşası için gerekli olan 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkıyor.

Federal hükümetin kapanması rekora gidiyor

ABD'de federal hükümetin kapanması ilk kez yaşanmıyor. Ülkede 1997'den bu yana federal hükümet 21 kez belirli sürelerle kapalı kaldı.