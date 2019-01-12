0553 313 94 23

Trump çark etti... Rekora çok az kaldı!

ABD’de sınıra yapılması planlanan duvar için başlayan çatlak büyüyor. Meksika duvarı için gerekli olan bütçe için kongreyi pas geçerek acil durum ilan edebileceğini açıklayan ABD Başkanı Trump, ''Şu anda acil durum ilan etmeyeceğim. Kongrenin harekete geçmesini bekliyorum'' dedi. 21 gündür süren kriz yarına kadar çözülmezse rekor kırılacak.

12 Ocak 2019 Cumartesi 07:21
Trump çark etti... Rekora çok az kaldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bütçe krizi 21'nci gününde hala sürüyor.  Federal kurumların dörtte biri hizmet veremezken çalışanlar da üç haftadır mecburi izinde ya da maaş almadan çalışıyor.

 

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki Meksika sınırını ziyareti öncesi yaptığı açıklamada zorunlu kalması durumunda Meksika duvarı için gerekli olan bütçe için kongreyi pas geçerek acil durum ilan edebileceğini açıklamıştı.

Yeni açıklama

Trump yeni açıklamasında "Şu anda acil durum ilan etmeyeceğim. Kongrenin harekete geçmesini bekliyorum" dedi.

 

Federal hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, duvar için fon sağlanmadığı sürece hükümetinin aylarca, yıllarca kapalı kalabileceğini, Demokratlar ise Trump'ın sınır güvenliği için istediği bütçenin çok fazla olduğunu savunuyor ve duvar ile inşası için gerekli olan 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkıyor.

Federal hükümetin kapanması rekora gidiyor

ABD'de federal hükümetin kapanması ilk kez yaşanmıyor. Ülkede 1997'den bu yana federal hükümet 21 kez belirli sürelerle kapalı kaldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 07:21
  1. abd
  2. trump
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    1. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör..
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. AK Parti yayınladı! Rekora gidiyor
    4. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde..
    5. Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
    6. İsrail askerleri Gazze sınırında 1..
    7. Türk heyeti ABD'ye gidiyor
    8. "Amerika’nın Afganistan’da dağıttığı..
    9. Bankalar yüzlerce aracın peşinde
    10. 2 milyon mağdur erkek çözüm bekliyor
    11. Önce ağaca sonra iki araca çarpan..
    12. Peş peşe açıklamalar geliyor... 24..
    13. İzmir'de sağanak yağış... Hayat felç..
    14. Trump çark etti... Rekora çok az kaldı!
    15. ABD'de silahlı saldırı: Yaralılar var
    16. Zarrab'dan rüşvet almıştı... Cezası..
    17. Ankara'da otomobil aydınlatma direğine..
    18. Konya'da esrarengiz araç... Yarım saat..
    19. ABD'de alışveriş merkezinde silahlı..
    20. Türkiye ve Yunanistan düğmeye..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm