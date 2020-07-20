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Dünya

Trump, canlı yayında sunucunun canına okudu!

Donald Trump'a göre ülkesi "en düşük ölüm oranına sahip ülke" konumunda.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 20:22:00 - 2020-07-20 22:44:32

Amerika Birleşik Devletleri, 4 milyona dayanan vaka sayısı ile koronavirüsün merkez üssü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'a göre ülkesi "en düşük ölüm oranına sahip ülke" konumunda. Trump bu tezine karşı çıkan sunucu ile canlı yayında tartıştı. Elindeki kağıtları gösteren Trump "sahte haberlerin ne hakkında olduğunu gösteriyor" ifadesiyle adeta sunucuya 'sahtekar' damgasını vurdu.

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