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Trump burnundan kıl aldırmıyor! ‘Benim kadar kötü muamele gören başkan olmadı’

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ve Demokratların başlattığı azil süreci için ‘cadı avı’ diyen ABD Başkanı Donald Trump, “Benim kadar kötü muamele gören bir başkan olmadı” ifadelerini kullandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:09
Trump burnundan kıl aldırmıyor! ‘Benim kadar kötü muamele gören başkan olmadı’

ABD Başkanı Donald Trump, azledilmesi yönünde Demokratlar tarafından resmen başlatılan süreç hakkında bir açıklama daha yaptı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, “Ülkemizin tarihinde benim kadar kötü muamele gören bir başkan olmadı. Demokratlar nefret ve korkudan donakalmışlar. Hiçbir şeyi beceremiyorlar. Başka bir başkanın bunu yaşamasına izin verilmemeli. Cadı avı!” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti üyesi ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklamıştı.

Trump’ın ilk tepkisi ise Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nin başladığını hatırlatmak olmuş ve “Bugün BM'de önemli bir gün, çok iş ve başarı var ve Demokratlar kasten daha çok son dakika vererek, bunu batırmak ve alçaltmak istiyorlar. Cadı avı çöplüğü. Ülkemiz için ne kötü” demişti.

Neyle suçlanıyor?

Azlin gerekçesi olarak Trump'ın Ukrayna hükümetinden siyasi yardım talep ettiği iddiaları gösteriliyor.

Trump, 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçiminde karşısına çıkma ihtimali bulunan Demokrat ve Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a karşı Ukrayna hükümetinden destek istemekle suçlanıyor.

Biden'ı Ukrayna ile görüştüğünü kabul eden Trump, bunu yasalara aykırı bir şekilde yapmadığını savunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:09
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
  3. Demokrat Parti
  4. Twitter
  5. BM
  6. Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden
  7. Demokratlar
  8. Ukrayna

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