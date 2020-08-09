Trump, bu soru üzerine kürsüyü terk etti

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'de yaptığı basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Toplantıda CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid, "Gazi'nin Seçimi' olarak bilinen yasa hakkında Trump'a, "Neden Gazi'nin Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Trump başka bir muhabirin sorusunu almaya çalışırken, Reid "Gaziler Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylediniz. 2014'te kabul edildi. Yanlış bir açıklamaydı, efendim" dedi. Trump, bunun üzerine salondakilere teşekkür ederek, kürsüyü terk etti.

İlgili yasa 2014'te ABD eski Başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı. Trump'ın 2018'de imzaladığı yasanın Obama'nın imzaladığı yasaya ek olarak imzalandığı biliniyor.