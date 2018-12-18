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Trump bu kez Facebook ve Twitter'ı hedef aldı

ABD Başkanı Trump, Facebook, Twitter ve Google'ın Demokratlar'a karşı çok eğilimli olduklarını iddia ederek, Twitter'ın kendi hesabına erişilmesini zorlaştırdığını söyledi.

18 Aralık 2018 Salı 23:50
Trump bu kez Facebook ve Twitter'ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Facebook, Twitter ve Google'ın Demokratlar'a karşı çok eğimli olduklarını iddia ederek, Twitter'ın kendi hesabına erişilmesini zorlaştırdığını söyledi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Facebook, Twitter ve Google Demokratlara karşı çok eğilimli, bu çok saçma! Hatta Twitter insanların @realDonaldTrump hesabını takip etmesini zorlaştırdı. Birçok ismi kaldırdılar ve hesabın artış hızını büyük ölçüde yavaşlattılar." ifadelerini kullandı.

Twitter'da 56 milyon takipçisi bulunan Trump'ın, söz konusu üç büyük sosyal medya platformunu Twitter üzerinden eleştirmesi ise dikkat çekti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 23:50
  1. Facebook
  2. Google
  3. Twitter

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