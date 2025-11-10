  • İSTANBUL
Trump, böyle tehdit etti: İşe dönmeyenlerin maaşından kesilecek
Dünya

Trump, böyle tehdit etti: İşe dönmeyenlerin maaşından kesilecek

AA
AA Giriş Tarihi:
Trump, böyle tehdit etti: İşe dönmeyenlerin maaşından kesilecek

ABD Başkanı Trump, hava trafik kontrolörlerinin derhal işlerine dönmesi gerektiğini söyledi. Trump iş başı yapmayanların ise maaşlarından önemli ölçüde kesinti yapılacağını açıkladı.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Tüm hava trafik kontrolörleri derhal işine dönmelidir. Bunu yapmayanların maaşlarından ciddi kesinti yapılacaktır." ifadelerini kullanan Trump, hükümetin kapanması sırasında hiçbir izin almayan, "büyük vatansever" hava trafik kontrolörleri için kişi başı 10 bin dolar bonus verilmesini tavsiye edeceğini kaydetti.

Trump, kısa bir süre sonra maaşlarının tamamen ödeneceğini bildiği halde, "şikayet etmekten ve izin almaktan başka bir şey yapmayan" çalışanlardan ise memnun olmadığını vurguladı.

Bu çalışanların ABD'ye yardım etmek için hiçbir adım atmadığını savunan Trump, şöyle devam etti:

"Bu, en azından benim gözümde, sicilinize olumsuz bir not olarak geçecektir. Yakın zamanda görevden ayrılmak istiyorsanız, lütfen tereddüt etmeyin, hiçbir ödeme veya tazminat almadan bunu yapabilirsiniz. Yeriniz, sipariş sürecinde olduğumuz, dünyanın en iyisi olan yepyeni, son teknoloji ekipmanlarla daha iyi iş çıkaracak gerçek vatanseverler tarafından hızla doldurulacaktır."

Trump, önceki ABD yönetiminin de milyarlarca doları eski, hurda sistemleri düzeltmeye çalışarak israf ettiğini öne sürdü.

ABD'de federal hükümetin 1 Ekim'den bu yana kapalı olması nedeniyle hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması, havacılık faaliyetlerini aksatmıştı.

Uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla bazı havaalanlarında kapasite düşürülmüş, yüzlerce uçuş iptal edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
Kıbrıs, Yahudi adasına dönüşüyor! Şimdi de KKTC'ye el attılar
Gündem

Kıbrıs, Yahudi adasına dönüşüyor! Şimdi de KKTC'ye el attılar

KKTC’de Yahudi kökenli yatırımcıların arazi ve mülk alımları hız kesmeden sürüyor. Adadaki yerleşimler, stratejik nüfuz ve kontrol sağlama a..
Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır, taşınırım
Dünya

Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır, taşınırım

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani'yi durdurmak için harekete geçti. Bu olay sonrası siyaset dünyası sarsıldı. ..
