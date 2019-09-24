0553 313 94 23

Trump, BM Genel Kurulu'nda tehdit etti: Şiddetlenerek devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump, 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda liderlere seslendi. Konuşmasında ticaret konusunda Çin' ve Ortadoğu'da yaşanan krizler sebebiyle İran'a yüklenen Trump, "Ben ABD Başkanı olduğum sürece sığınmacılar ülkeme giremeyecek" dedi.

24 Eylül 2019 Salı 18:04
Trump, BM Genel Kurulu'nda tehdit etti: Şiddetlenerek devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump, 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında 193 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarına hitap etti.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

ABD geleneklerine güçlü bir şekilde savunmaktadır. ABD açık bir şekilde dünyanın en güçlü ülkesidir. Umarım bunu hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız.

Bilge liderler her zaman kendi halklarının iyiliğini ön planda tutmuştur.

Gelecek küreselcilere değil vatanseverlere aittir.

Ticaret anlaşmaları

Çarşamba günü Japonya ile ticaret anlaşmasını sonuçlandıracağız.

Boris Johnson ile harika bir yeni ticaret anlaşması üzerinden çalışıyoruz.

Çin söz verdiği reformların hiçbirini yerine getirmedi. Çin bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı. Çin söz verdiği reformları hiçbirini yapmamakla kalmadı, muazzam pazar bariyerleri ortaya koydu. ABD, Çin ile ilişkilerinde dengeyi sağlamaya kararlı. umarım her iki tarafın çıkarına olan bir anlaşmaya ulaşırız

İran'a tehdit: Şiddetlenerek devam edecek

İran terör örgütlerini destekliyor.

İran terörün ve Suriye, Yemen'deki savaşların baş sponsoru, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırdı.

İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz. İran'a karşı harekete geçmek tüm ulusların görevi.

ABD'yi İran ile yapılan berbat anlaşmadan çektim. İran'a yaptırımlar kaldırılmayacak, İran tehditkar davranışını sürdürdükçe şiddetlenerek devam edecek.

İsrail ve komşuları arasındaki ilişkiler normalleşmeli.

İran'ın liderleri şerefli bir ülkeyi insanlara ibret olacak bir hale sokmuşlardır. Sadece kendi üretttikleri sorunlar için dünyayı suçladılar. Sürekli "ABD'ye ölüm" çığlıkları attılar. İsrail'in bir kanser tümörü olduğunu ve bunun alınması gerektiğini söylediler. Fanatikler uzun süredir İsrail'e olan nefreti kendi başarısızlıklarını örtmek için kullanmaktadırlar. İran halkı onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir. 40 yıllık başarısızlıktan sonra İran'ın liderlerinin ileriye adım atmaları gerekmektedir. Artık İran'ın liderleri İran halkını ön planda tutmalıdır. ABD'nin şimdilik en büyük dostları bir zamanlar düşmandı. Herkes savaşabilir ama sadece en cesurlar barışabilirler.

Kuzey Kore mesajı

Kim Jong-un'a gerçekten inanarak Kuzey Kore'nin çok büyük potansiyeli olduğunu söyledim. Ama bunun için ülkenin nükleerden arındırılması gerekmektedir.

Sığınmacılar meselesi

Sığınmacılar ben başkan olduğum sürece ülkemize giremeyecek.

Sosyalizm ve Komünizm yönetici sınıfının iktidarından başka bir şey değildir. ABD asla sosyalist bir ülke olmayacak.

Küba, Nikaragua ve Venezuela gibi ülkelerdeki insanlara destek olmak için kararlıyız. Venezuela'da 15 bin siyasi tutuklu var. İdam mangaları binlerce kişiyi yargısız infaz etmekte. Diktatör Maduro, Küba'nın bir kuklasıdır. Küba, Venezula'nın petrolünü hortumlarken, kendi komünizmini ilerletmektedir. Venezuelalılar şunu bilmeli. Bütün ABD sizin arkanızda ve büyük bir insani yardım gönderilmeyi bekliyor. Ülkemizin karşısındaki en büyük tehditlerden biri olan sosyalizm Venezuela'yı yıkmaktadır. Sosyalizm ve komünizm sadece bir şeyle ilgilidir. Yönetenler için daha fazla güç. ABD asla sosyalist bir ülke olmayacaktır. Venezuela'da gördüğümüz gibi bu ülkede ölü sayısı giderek artmaktadır. Bu totaliter rejimler, modern teknolojiyle birleştiğinde korkunç baskı teknikleri ortaya çıkmaktadır. Özgürlük ve demokrasi mutlaka sürekli korunmalıdır. Hem içeriden hem dışarıdan gelecek tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız.

Sosyal medya platformları son derece büyük bir güce erişiyorlar. Sosyal medya ile halkın iradesi halkın elinden alınmaya çalışılıyor. Medya ve sosyal medya geleneklerimizi ve geleceğimizi baltalamaya çalışıyor. Sosyal medya devleri insanların seslerini kesemez. Özgür insanlar, kendi komşularını kara listeye almak için kullanılamaz.

Kaynak: Haber7

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 18:04
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. Boris Johnson

YORUM YAZ

  • EKOLL EKOLL 28 dk önce
    Dünyanın en büyük haydutu diktatörü ve teröristi ve destekçisi Amerikadır. Bir de utanmadan liderlerin yüzüne bakıp teröre destekten ve nükleer silahtan bahsedebiliyorsun. Yazıklar olsun alçaklar. Esfeli safilinler.Hz. Kur'an sizler için böyle der.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Afrin’de patlama! Ölü ver yaralılar var
  1. Afrin’de patlama! Ölü ver yaralılar var
  2. Yargıtay'da 'FETÖ' temizliği: 141..
  3. FETÖ'den gözaltına alınan kadın..
  4. Beşiktaş'a Larin'den iyi haber!..
  5. ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 teklifi!
  6. Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda..
  7. Kömür yardımı nasıl alınır? Kömür..
  8. Trump, BM Genel Kurulu'nda tehdit..
  9. Xiaomi Mi Mix Alpha’yı tanıttı
  10. İflas sonrası İngiltere harekete..
  11. Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: 3..
  12. FIFA'dan Türk kulübüne -21 puan ceza!
  13. Alman otomotiv devi Mercedes büyük..
  14. Uzman isimden kritik açıklama! ABD'nin..
  15. İshal ve mide bulantısı nedenleri
  16. CHP’nin gizli ajandası belli oldu! IMF..
  17. Türkiye'nin yardım teklifini kabul..
  18. Şüphe üzerine durdurulan araçtan..
  19. Sınav operasyonunda 9 şüpheli..
  20. Asya ülkesinde skandal! İğne olmaya..
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

Günün Karikatürü

24 Eylül 2019
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"