Trump, BM Genel Kurulu'nda tehdit etti: Şiddetlenerek devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump, 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında 193 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarına hitap etti.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

ABD geleneklerine güçlü bir şekilde savunmaktadır. ABD açık bir şekilde dünyanın en güçlü ülkesidir. Umarım bunu hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız.

Bilge liderler her zaman kendi halklarının iyiliğini ön planda tutmuştur.

Gelecek küreselcilere değil vatanseverlere aittir.

Ticaret anlaşmaları

Çarşamba günü Japonya ile ticaret anlaşmasını sonuçlandıracağız.

Boris Johnson ile harika bir yeni ticaret anlaşması üzerinden çalışıyoruz.

Çin söz verdiği reformların hiçbirini yerine getirmedi. Çin bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı. Çin söz verdiği reformları hiçbirini yapmamakla kalmadı, muazzam pazar bariyerleri ortaya koydu. ABD, Çin ile ilişkilerinde dengeyi sağlamaya kararlı. umarım her iki tarafın çıkarına olan bir anlaşmaya ulaşırız

İran'a tehdit: Şiddetlenerek devam edecek

İran terör örgütlerini destekliyor.

İran terörün ve Suriye, Yemen'deki savaşların baş sponsoru, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırdı.

İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz. İran'a karşı harekete geçmek tüm ulusların görevi.

ABD'yi İran ile yapılan berbat anlaşmadan çektim. İran'a yaptırımlar kaldırılmayacak, İran tehditkar davranışını sürdürdükçe şiddetlenerek devam edecek.

İsrail ve komşuları arasındaki ilişkiler normalleşmeli.

İran'ın liderleri şerefli bir ülkeyi insanlara ibret olacak bir hale sokmuşlardır. Sadece kendi üretttikleri sorunlar için dünyayı suçladılar. Sürekli "ABD'ye ölüm" çığlıkları attılar. İsrail'in bir kanser tümörü olduğunu ve bunun alınması gerektiğini söylediler. Fanatikler uzun süredir İsrail'e olan nefreti kendi başarısızlıklarını örtmek için kullanmaktadırlar. İran halkı onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir. 40 yıllık başarısızlıktan sonra İran'ın liderlerinin ileriye adım atmaları gerekmektedir. Artık İran'ın liderleri İran halkını ön planda tutmalıdır. ABD'nin şimdilik en büyük dostları bir zamanlar düşmandı. Herkes savaşabilir ama sadece en cesurlar barışabilirler.

Kuzey Kore mesajı

Kim Jong-un'a gerçekten inanarak Kuzey Kore'nin çok büyük potansiyeli olduğunu söyledim. Ama bunun için ülkenin nükleerden arındırılması gerekmektedir.

Sığınmacılar meselesi

Sığınmacılar ben başkan olduğum sürece ülkemize giremeyecek.

Sosyalizm ve Komünizm yönetici sınıfının iktidarından başka bir şey değildir. ABD asla sosyalist bir ülke olmayacak.

Küba, Nikaragua ve Venezuela gibi ülkelerdeki insanlara destek olmak için kararlıyız. Venezuela'da 15 bin siyasi tutuklu var. İdam mangaları binlerce kişiyi yargısız infaz etmekte. Diktatör Maduro, Küba'nın bir kuklasıdır. Küba, Venezula'nın petrolünü hortumlarken, kendi komünizmini ilerletmektedir. Venezuelalılar şunu bilmeli. Bütün ABD sizin arkanızda ve büyük bir insani yardım gönderilmeyi bekliyor. Ülkemizin karşısındaki en büyük tehditlerden biri olan sosyalizm Venezuela'yı yıkmaktadır. Sosyalizm ve komünizm sadece bir şeyle ilgilidir. Yönetenler için daha fazla güç. ABD asla sosyalist bir ülke olmayacaktır. Venezuela'da gördüğümüz gibi bu ülkede ölü sayısı giderek artmaktadır. Bu totaliter rejimler, modern teknolojiyle birleştiğinde korkunç baskı teknikleri ortaya çıkmaktadır. Özgürlük ve demokrasi mutlaka sürekli korunmalıdır. Hem içeriden hem dışarıdan gelecek tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız.

Sosyal medya platformları son derece büyük bir güce erişiyorlar. Sosyal medya ile halkın iradesi halkın elinden alınmaya çalışılıyor. Medya ve sosyal medya geleneklerimizi ve geleceğimizi baltalamaya çalışıyor. Sosyal medya devleri insanların seslerini kesemez. Özgür insanlar, kendi komşularını kara listeye almak için kullanılamaz.

Kaynak: Haber7