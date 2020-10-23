Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine günler kala Başkan Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasındaki son canlı yayın tartışması, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Belmont Üniversitesi'nde yapıldı.

Programın moderatörlüğünü NBC News kanalında Kristen Welker yaptı.

Öne çıkan başlıklar

Biden, 'Trump yönetimi göçmenleri çocuklarından ayırdı ve bunu yapan kaçakçılar değildi' dedi.

Trump, 'Ben seçilirsem borsa patlayacak; ama Biden kazanırsa borsa çökecek' yorumunda bulunarak 'Asgari ücreti yükseltmek istiyorum; ama küçük işletme sahiplerine zarar verecek şekilde değil' bilgisini verdi.

Biden, 'Özel sigorta şirketlerini kapatmayacağız ve kronik hastalıklardan muzdarip kişilerin korunmasını sağlayacağız. İnsanların uygun fiyatlı bir sağlık hizmeti alma hakkı var ve Trump sağlık hizmetleri konusunda hiçbir şey yapmadı' diye kaydetti.

Kuzey Kore konusunda Biden, "Kuzey Kore lideri ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını kabul etmesi şartıyla görüşeceğim" dedi.

Trump, 'Kuzey Kore ile savaşta değiliz. Diğer ülkelerin liderleriyle iyi ilişkiler kurmak iyi bir şey' derken Biden, 'Bu, esasında Avrupa'yı işgal etmeden önce Hitler ile iyi bir ilişkimiz olduğunu söylemek gibi bir şey' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, 'Obama ile Beyaz Saray'da görüştüğümüzde, 'Kuzey Kore en büyük düşmanımız, gerçek bir savaş olacak' dedi' ifadelerini kullandı.

Trump: 'Rusya konusunda benim kadar sert olan olmadı. Biden'ın oğlu Moskova belediye başkanının arkadaşıydı.'

Trump, "Çin'deki banka hesabım 2013'te açıldı ancak 2015'te başkanlığa aday olmamdan önce kapatıldı" bilgisini verdi.

Biden ise, Trump'ın vergi beyannamelerini yayınlayacağını 4 yıldır söylediğini kaydederek, "Kaçmayı bırakmalı ve derhal açıklamalı" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Vergi beyannamelerimi açıklamak istiyorum, zaten milyonlarca dolar gelir vergisini peşin ödedim" dedi.

Biden, "Rusya, Afganistan'daki askerlerimizi hedef almaya çalışırken Trump'ın Putin'e karşı neden hiçbir şey yapmadığını bilmiyorum" diye konuştu.

"Kimse Rusya'ya benim kadar sert davranmadı" ifadelerini kullanan Trump, Biden'nın 'Rusya'dan büyük paralar aldığını' iddia etti

Seçimlere müdahale etmeye çalışan yabancı ülkelerin olduğunu belirten Biden, "Seçimlere müdahale eden herhangi bir ülke bedelini öder" dedi.

New York'un 'hayalet şehir' haline geldiğini kaydeden Trump, "İnsanlar ekonomik durgunluk nedeniyle burayı terk ediyor" vurgusunu yaptı.

"Koronavirüsün yayılması başından beri Çin'in hatası" diyen Trump, "Koronavirüse yakalandım ve ondan çok şey öğrendim. Ülkeyi açmalı ve bu krizden kurtulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Trump, koronavirüs krizinin başlangıcında Çin Devlet Başkanı'nı övdü" diyerek, "Başkan Trump, koronavirüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söylüyor, ancak olan şey ölmeyi öğrenmemiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Ülkemizi açma sürecindeyiz, koronavirüsten çok şey öğrendik ve erken harekete geçtik" dedi.

Trump, "2.2 milyon insanın ölmesini önlemek için dünyanın en büyük ekonomisini kapattık" diyerek "Koronavirüsü yenmeye çok yakınız" diye kaydetti. Trump, 'damardan çamaşır suyu alma söyleminin şaka olduğunu' belirtti.

"ABD'de şu ana kadar koronavirüsten 220 bin ölü var ve günde 70 binden fazla vaka görülüyor" diyen Biden, "Başkan Trump'ın henüz koronavirüs salgınına karşı herhangi bir planı yok. Trump'ın salgına yaklaşımı trajik" dedi.

Trump, açıklamasında "Koronavirüs salgınından ölüm oranı düştü. Koronavirüs için hazır bir aşımız var ve ordu yakında dağıtacak" ifadelerini kullandı.

Adaylara Corona salgını sorusu yöneltildi.

Trump: 'Aşı hazır, haftalar içinde açıklanacak'

Biden: 'Bu kadar ölümden sorumlu olan biri başkan olarak kalmamalı. Karanlık bir kışa girmek üzereyiz. Ama hala bir planı yok.'

'Seçime müdahale konusunda ne yapacaksınız?' sorusu:

Biden: 'Seçime müdahale eden bedelini öder. Trump'ın Putin'e bu konuda tek kelime ettiğini hatırlamıyorum.'