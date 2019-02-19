0553 313 94 23

Trump, ‘Başkanlar Günü’nde protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Şubat’ta ‘Başkanlar Günün’de başkent Washington da olmak üzere ülke genelinde 250 ayrı noktada protesto edildi.

19 Şubat 2019 Salı 09:57
Trump, ‘Başkanlar Günü’nde protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Şubat’ta ‘Başkanlar Günün’de başkent Washington da olmak üzere ülke genelinde 250 ayrı noktada protesto edildi.


ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de Başkanlar Günü olarak kutlanan 18 Şubat’ta başkent Washington da dahil olmak üzere ülkenin 250 ayrı noktasında protesto edildi. Trump’ın, ABD-Meksika sınırı boyunca yapılması planlanan 5.7 milyar dolara mal olacak duvarı finanse etmek için ulusal acil durum ilanına karşı ülke genelinde, Başkanlar Günü’nde sokaklarda protesto gösterileri düzenlendi.



"Duvarı Trump’ın etrafına örelim"


Başkent Washington ve çeşitli bölgelerde Trump yönetimini protesto etmek için toplanan göstericiler, üzerinde ‘duvar ahlaksız ve yasa dışı’, duvara hayır, korkuya hayır, göçmenler kabul edilir’, ‘göçmenler arkadaşımız’, ‘duvarı Trump’ın etrafına örelim’ gibi sloganlar yazılı dövizler taşıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yük boşaltırken akıma kapılan şoför kurtarılamadı
    1. Yük boşaltırken akıma kapılan şoför..
    2. Kocaeli İtfaiyesi’nden 50 personele..
    3. Osmangazi’de su kesintisi
    4. Kars’ta tipiden 23 köy yolu ulaşıma..
    5. BM: "Avustralya’daki kuraklık çocuklar..
    6. Bakan Kasapoğlu’ndan, eski bakan..
    7. Çığ düşen yolda kar yüksekliği 13..
    8. Türk Telekom'dan yeni nesil dijital..
    9. Soydan: "Kadınlar üzerinden..
    10. Kadına şiddete mahkeme acımadı
    11. Gümrük mevzuatı değişti ihracatçı zora..
    12. ’Kayserili Hemşireler Dünya Dilini..
    13. Şanlıurfa Ticaret Borsası
    14. Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı
    15. Hüseyin Eroğlu’nun muhteşem başarısı
    16. Allianz Türkiye'de üst düzey atama
    17. Palandöken: "Akaryakıt desteği esnafa..
    18. Eximbank’tan KOBİ’lere 200 milyon..
    19. Varşova'daki Yemani-Netanyahu..
    20. Başkan Çolakbayrakdar’dan..
    21. Türkiye iyi işler çıkarıyor
    22. Avrupa borsaları
    23. İhlas Koleji’nden Siyer-i Nebi..
    24. Özel sporcularda hedef Tokyo 2020
    25. Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te..
    26. Bakü'de yarın Güney Gaz Koridoru..
    27. Fenerbahçe, grup etabını Fransa'da..
    28. Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi..
    29. Asya borsaları
    30. Kaftancıoğlu'ndan 'HDP' talimatı!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun