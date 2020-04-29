Trump, aylar öncesinden uyarıldığını reddetmedi: Bir kontrol etmem lazım

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ve Şubat'ta ABD istihbarat yetkililerince yapılan günlük istihbarat brifinglerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) dair bilgilendirildiğini reddetmeyerek "Bir kontrol etmem lazım" ifadesini kullandı.

Erkenden yapılan bu ikazlar ABD'de en az 55 bin kişinin hayatına mal olan salgına karşı, federal hükümete iki ay kadar süre kazandırabilirdi.

Trump, Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis'le görüşmesinin ardından konuştu.

Trump'a Ocak ayında "günlük başkanlık brifingleri" aracılığı ile ABD'de yaşanması muhtemel bir salgına dair uyarıldığını ileri süren ve pazartesi günü basında yer alan haberler soruldu.

Oval Ofis'te muhabirlere konuşan Başkan Trump, "Bir kontrol etmem lazım" ifadesini kullandı.