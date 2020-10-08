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Aktüel Trump: "Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı"
Aktüel

Trump: "Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 02:55:58 -
Trump: "Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 25 Aralık'taki Noel'e kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının düşürülmesi gerektiğini açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz, Noel'e kadar evlerinde olmalı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da 10 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Trump, "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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