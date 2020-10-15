Trump Adnan Oktar’a özendi… Kadınlara böyle seslendi

ABD’de 3 Kasım yapılacak olan ‘Başkanlık’ seçimleri için mitinglerine devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde banliyölerde yaşayan kadınlardan ilginç bir çağrıyla oy istedi.

Trump, kadınlara yönelik olarak “Lütfen beni sever misiniz? Mahallenizi ben kurtardım” dedi.

"Kendimi 'Süpermen' gibi hissediyorum"

Murtha Johnstown-Cambria County Havaalanı’nda düzenlenen mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, kendisini 'Süpermen' gibi hissettiğini ifade ederek, koronavirüse karşı bağışıklık kazandığını iddia etti. Trump “Bu virüsü birlikte yeneceğiz” dedi.

"Mahallenizi ben kurtardım"

Öte yandan Trump “Lütfen beni sever misiniz? Mahallenizi ben kurtardım” diyerek banliyölerde yaşayan kadınlardan da oy istedi.

ABD Başkanı’nın sözleri suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın videolarını hatırlattı. Sapkın Oktar A9 televizyonunda yaptığı programlarda karşısındaki kadınlara ‘beni seviyormusunuz?’ diye sorup devamlı olarak kendini övdürüyordu.