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Dünya Trump adaylığın sinyalini verdi: Beni hala özlemediniz mi?
Dünya

Trump adaylığın sinyalini verdi: Beni hala özlemediniz mi?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de fiyatların arttığını ve ülkenin Afganistan'da aşağılandığını belirterek, Joe Biden yönetimini suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 21:15:00 -
Trump adaylığın sinyalini verdi: Beni hala özlemediniz mi?

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket, benzin fiyatları ve enflasyon hızla artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın "başarısız" olduğu mesajını veren Trump, "Beni hala özlemediniz mi?" ifadesiyle açıklamasına son verdi.

Trump, 2016-2021 döneminde ABD'nin 45. BaşAFkanı olarak görev yapmıştı. Trump, Biden'ın galibiyetiyle neticelenen 3 Kasım 2020 seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu ancak seçimlerde hile ile Biden'ın başkanlığı elde ettiğini savunuyor.

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