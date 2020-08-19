Trump, ABD'li şirketin TikTok'u satın almasına onay verdi. Başka kıtalara da talip oldu!

ABD'de TikTok'un yasaklanacağını açıklayan Donald J. Trump, ancak bir ABD'li şirketin Tiktok'u satın alması taktirde ABD'de faaliyetlerini sürdürebileciğini açıklamıştı. Aslına bakacak olursak, Microsoft'un Tiktok'u satın alacağı iddiaları ortaya atılmıştı ama Oracle şirketi tarafından resmi bir satın alma isteği gerçekleştirildi. Oracle, TikTok'un ABD operasyonlarını satın alarak faaliyetine ülke içerisinde devam edecek. Konu ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları merak ediliyordu. Nihayet Donald Trump'ın Oracle şirketinin TikTok'u satın alması ile ilgili bir açıklama yaptı.

"Devir işlemini tamamlayarak harika bir iş olacak"

Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya göre Oracle’ın devir işlemini tamamlayarak harika bir iş yapacağını belirtti. Ayrıca Oracle’ın Çinli sosyal medya uygulamasının Kuzey Amerika, Yeni Zelanda ve Avustralya’daki haklarına talip olduğunu açıklandı. Oracle'ın TikTok'u yavaş yavaş satın alacağı gündeme geliyor.

Trump'ın Çinli şirketlere olan baskısı sadece bununla da bitmiyor. Geçtiğimiz hafta Donald Trump TikTok’un sahibi ByteDance’ın ABD’deki iş haklarını 90 gün içinde bir başka firmaya satmasını dayatan bir kararname imzalamıştı. Söz konusu kararname WeChat’in sahibi Tencent’i de kapsarken, uyulmaması halinde iki uygulama da kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Trump'ın bu yöndeki politikası Çinli şirketleri sindirmek niyetinde...