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Aktüel Trump, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ginsburg'un cenazesini ziyaret etti
Aktüel

Trump, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ginsburg'un cenazesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:42:14 -
Trump, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ginsburg'un cenazesini ziyaret etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un cenazesini ziyaret etti.

Geçen hafta hayatını yitiren Ginsburg'un dün ABD Yüksek Mahkemesinde önde gelen yargıçların heykellerinin bulunduğu Büstler Salonu'na getirilen cenazesi, ABD'nin üst düzey isimleri tarafından ziyaret ediliyor.

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, sabah saatlerinde, Yüksek Mahkeme binasına giderek Ginsburg'un cenazesini ziyaret etti. Çift, Ginsburg'un cenazesinin bulunduğu tabutun başında saygı duruşunda bulundu.

Trump çifti, daha sonra basına açıklama yapmadan Yüksek Mahkemeden ayrılarak Beyaz Saray'a döndü.

Ginsburg, cenazesi Yüksek Mahkeme binasına getirilen ilk kadın yargıç olurken, dünkü cenaze törenine kendisini 1993'te Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak atayan eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hilary Clinton da katılmıştı.

Ayrıca dün akşam saatlerinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de Ginsburg'un cenazesini ziyaret etmişti.

- Cenaze yarın Kongreye gidecek

Ginsburg'un cenazesi, sevenlerinin ziyaret edebilmesi için iki gün Yüksek Mahkeme'de tutulduktan sonra yarın ABD Kongresi binasına götürülecek. Ginsburg için gelecek hafta Arlington Ulusal Mezarlığı'nda özel bir cenaze töreni düzenlenmesi ve yargıcın buraya defnedilmesi planlanıyor.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ginsburg, ocak ayında geçirdiği ameliyat sonrasında evinde tedavi görmeye başlamış, ancak geçen hafta hayatını kaybetmişti.

Dönemin Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993 yılında mahkemeye atanan Ginsburg, liberal görüşleriyle tanınıyordu.

ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçları başkan tarafından belirleniyor ve Senato onayının ardından ömür boyu sürecek görevine başlıyor.


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