  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump ABD seçimlerinde kazananı açıkladı
Dünya

Trump ABD seçimlerinde kazananı açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu iddia ederek, "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz. İhtiyacımız olan tek şey, bizi düzgünce dinleyen yargıçlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:45:00 -
Trump ABD seçimlerinde kazananı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyalet meclisinde "seçimlerdeki usulsüzlük" iddialarına ilişkin düzenlenen oturuma telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinde "asıl kazananın kendileri olduğuna" yönelik iddialarını sürdüren Trump, "Tüm kritik eyaletlerde bize haksızlık yapıldı. Bu seçimlerde, büyük oranda yolsuzluk yapıldı." dedi.

"Demokratlar, bu seçimleri kaybetti"

Seçim sürecinin henüz bitmediğini ve hukuki yollarla kullanılan oyların sayılması durumunda kazananın kendileri olduğunun ortaya çıkacağını vurgulayan Trump, "Demokratlar, bu seçimleri kaybetti. Seçimde hile yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, seçim sonuçlarına itiraz için açtıkları davalarda da kendilerine haksızlık edildiğini savunarak, "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz. İhtiyacımız olan tek şey, bizi düzgünce dinleyen yargıçlar." diye konuştu.

Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamıştı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

"Seçimlerde hile olduğunu" iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı
Dünya

Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a yakın bir isim olan Chris Van Hollen, Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamada bulundu.
İbrahim Atabey'in kime hizmet ettiği ortaya çıktı
İSLAM

İbrahim Atabey'in kime hizmet ettiği ortaya çıktı

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hadsizce hakaretler savuran İbrahim Atabey'in saldırısının organize olduğu ortaya çıktı.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay