0553 313 94 23

Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Dünyada 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan trüf mantarının yüzde 45'ini Fransa, yüzde 35'ini İspanya, yüzde 20'sini İtalya ve diğer ülkeler sağlamaktadır"- "Hedefimiz, önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak"

06 Haziran 2019 Perşembe 11:02
Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, trüf mantarının dünyada 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu belirterek, "Hedefimiz, ekonomistlerin tahminlerine göre önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) dünya pazarlarının aranan mantar türü trüf için 350 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlendi ve bu doğrultuda Türkiye'de 357 hektar alanda trüf bahçesi kuruldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bekir Pakdemirli, trüf mantarının Türkiye'de 200'e yakın aile için geçim kaynağı olduğunu bildirdi.

Pakdemirli, "Çok sınırlı bir coğrafyada doğal olarak yayılış göstermesi ve az miktarda toplanmasından dolayı trüf mantarının fiyatı, türü, cinsi ve kalitesine göre 100 ile bin 500 avro arasında değişmektedir." ifadesini kullandı.

- Üretimde iki ülke başı çekiyor

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Günümüzde dünyada 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan trüf mantarının yüzde 45'ini Fransa, yüzde 35'ini İspanya, 20'sini İtalya ve diğer ülkeler sağlamaktadır. Bizim ise hedefimiz, ekonomistlerin tahminlerine göre önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak."

- Değeri her geçen yıl artıyor

Türkiye'nin 5-6 yıl öncesine kadar gündeminde olmayan trüf mantarı, avcılardan yatırımcılara, tüketicilerden turizmcilere kadar toplumun pek çok kesiminin ilgi odağında yer alıyor.

Toprak altında yetişen yer altı mantarının meyvesi olan trüfün, her geçen yıl küresel ölçekte değeri artıyor. Türkiye'de trüf mantarının doğal olarak yetişiyor olması da ülkenin trüf yetiştiriciliği bakımından uygun şartlara sahip olduğuna işaret ediyor.

OGM, Türkiye'nin zenginliklerini tespit etmek, kamuoyunda farkındalığı artırmak, kırsalda yaşayan insanlara yeni kazanç kapısı sağlamak ve bu zenginliği ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla "Trüf Ormanı Eylem Planı" hazırladı ve 2014'te uygulamaya koydu.

- Geçen yıl 2 ton trüf mantarı üretildi

Eylem Planı kapsamında trüf mantarı teşhisi ekolojisi, ekonomisi, bahçe kurulumu, doğada aranması, saklama, kamuoyunda farkındalık oluşturma ve orman köylüsünün dikkatini çekme amacıyla 4 bin kişiye pratik ve teorik eğitim verildi.

Trüf aşılı meşe fidanlarıyla 357 hektar alanda bahçe tesis edildi. Bu çalışmalar sonucunda geçen yıl 2 ton trüf mantarı üretildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:02
  1. Orman Genel Müdürlüğü
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı
  4. Trüf mantarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çatıdan su değil, dolu aktı
    1. Çatıdan su değil, dolu aktı
    2. "Necip Fazıl'a ilk kavuşan Cahit Bey..
    3. (Özel) Çöpçatan tepede kısmet aradılar
    4. Partiler bayramlaştı
    5. Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
    6. Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya..
    7. Asya borsaları
    8. Türk şirketi ABD otellerine teknoloji..
    9. Trüf mantarında hedef 350 milyon..
    10. Kişi başı tasarruflar 15 bin liraya..
    11. Beyşehir’de Osmanlı bayram yemeği..
    12. Arseven’den “dışa” ve “içe” dönük..
    13. Yusuf Goncagül'den Zarifoğlu şiirine..
    14. Yıldırım düşme anını görüntüledi
    15. Türkiye ve İran ABD planlarına..
    16. Engelli bireylere kuaförlük hizmeti
    17. Kocaeli'de depo yangını
    18. NBA’de Toronto, Warriors karşısında..
    19. Almanya'da fabrika siparişleri nisanda..
    20. "Evde hep bir daktilo sesi vardı"
    21. Vali Pehlivan huzurevinde kalan..
    22. "Babamla uzun uzun konuşmak isterdim"
    23. Uluslararası öğrenciler Eskişehir’de..
    24. Çeşme’de oteller de plajlar da doldu..
    25. Sakarya'da denize giren genç boğuldu
    26. Mersin'de dolandırıcılık operasyonu
    27. Kanal borusuna sıkışan inek kurtarıldı
    28. Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci,..
    29. Bakan Varank, "İstanbul’daki..
    30. Emekliler ne kadar zam alacak? Son..
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Ünlü şarkıcı Diriliş Ertuğrul vesilesiyle Müslüman oldu!
    Ünlü şarkıcı Diriliş Ertuğrul vesilesiyle Müslüman oldu!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi