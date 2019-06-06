Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, trüf mantarının dünyada 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu belirterek, "Hedefimiz, ekonomistlerin tahminlerine göre önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) dünya pazarlarının aranan mantar türü trüf için 350 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlendi ve bu doğrultuda Türkiye'de 357 hektar alanda trüf bahçesi kuruldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bekir Pakdemirli, trüf mantarının Türkiye'de 200'e yakın aile için geçim kaynağı olduğunu bildirdi.

Pakdemirli, "Çok sınırlı bir coğrafyada doğal olarak yayılış göstermesi ve az miktarda toplanmasından dolayı trüf mantarının fiyatı, türü, cinsi ve kalitesine göre 100 ile bin 500 avro arasında değişmektedir." ifadesini kullandı.

- Üretimde iki ülke başı çekiyor

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Günümüzde dünyada 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan trüf mantarının yüzde 45'ini Fransa, yüzde 35'ini İspanya, 20'sini İtalya ve diğer ülkeler sağlamaktadır. Bizim ise hedefimiz, ekonomistlerin tahminlerine göre önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak."

- Değeri her geçen yıl artıyor

Türkiye'nin 5-6 yıl öncesine kadar gündeminde olmayan trüf mantarı, avcılardan yatırımcılara, tüketicilerden turizmcilere kadar toplumun pek çok kesiminin ilgi odağında yer alıyor.

Toprak altında yetişen yer altı mantarının meyvesi olan trüfün, her geçen yıl küresel ölçekte değeri artıyor. Türkiye'de trüf mantarının doğal olarak yetişiyor olması da ülkenin trüf yetiştiriciliği bakımından uygun şartlara sahip olduğuna işaret ediyor.

OGM, Türkiye'nin zenginliklerini tespit etmek, kamuoyunda farkındalığı artırmak, kırsalda yaşayan insanlara yeni kazanç kapısı sağlamak ve bu zenginliği ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla "Trüf Ormanı Eylem Planı" hazırladı ve 2014'te uygulamaya koydu.

- Geçen yıl 2 ton trüf mantarı üretildi

Eylem Planı kapsamında trüf mantarı teşhisi ekolojisi, ekonomisi, bahçe kurulumu, doğada aranması, saklama, kamuoyunda farkındalık oluşturma ve orman köylüsünün dikkatini çekme amacıyla 4 bin kişiye pratik ve teorik eğitim verildi.

Trüf aşılı meşe fidanlarıyla 357 hektar alanda bahçe tesis edildi. Bu çalışmalar sonucunda geçen yıl 2 ton trüf mantarı üretildi.

