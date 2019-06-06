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Trüf mantarı için hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Hedefimiz önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak” dedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:18
Trüf mantarı için hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Hedefimiz önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak” dedi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Dünya pazarlarının aranan mantar türü trüf için 350 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefi belirledi. Bugün itibarıyla ülkemizde bu hedef doğrultusunda 357 hektar alanda trüf bahçesi kuruldu.


Bundan 5-6 yıl öncesine kadar ülkemizin gündeminde dahi olmayan trüf mantarı, bugün avcılardan yatırımcılara, tüketicilerden turizmcilere kadar her toplum kesiminin ilgi odağı konumunda bulunuyor.



Trüf Ormanı Eylem Planı hazırlandı


Toprak altında yetişen yeraltı mantarının meyvesi olan trüf, dünyada her geçen yıl değerini ve pazarını artırıyor. Ülkemizde trüf mantarının doğal olarak yetişiyor olması da ülkemizin trüf yetiştiriciliği bakımından uygun şartlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede OGM ise ülkemizin zenginliklerini tespit etmek, kamuoyu farkındalığını artırmak, kırsalda yaşayan insanlarımıza yeni bir ekonomik kazanç kapısı açmak ve bu zenginliği ülke ekonomisine kazandırmak gayesi ile Trüf Ormanı Eylem Planı hazırladı ve 2014 yılında uygulamaya koydu.



Pratik ve teorik trüf eğitimi


Eylem Planı kapsamında trüf mantarı teşhisi ekolojisi, ekonomisi, bahçe kurulumu, doğada aranması, saklama, kamuoyu farkındalığı ve orman köylüsünün dikkatini çekmek gayesi ile değişik ilgi gruplarından 4 bin kişiye pratik ve teorik eğitim verildi. Fidanlıklarda trüf aşılı meşe fidanları üretilerek 357 hektar alanda trüf bahçeleri tesis edildi. Bu çalışmalar ile 5-6 yıl önce hiç üretimi olmayan bu mantardan 2018 itibarıyla 2 ton üretim gerçekleştirildi.


Trüf mantarının ülkemizde bugün itibarıyla 200’e yakın ailenin geçim kaynağı olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çok sınırlı bir coğrafyada doğal olarak yayılış göstermesi ve az miktarda toplanmasından dolayı fiyatı türü, cinsi ve kalitesine göre 100 ile 1.500 Euro arasında değişmektedir” diye konuştu.



Hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi


Trüf avcılığı olarak adlandırılan toplayıcılık ile 16 milyon TL’lik ihracat rakamına ulaşıldığını vurgulayan Pakdemirli, “Çok sayıda özel sektör yatırımcısı trüf bahçesi kurdu, kuruyor. Günümüzde Dünyada 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olan trüfün yüzde 45’ini Fransa, yüzde 35’ini İspanya, yüzde 20’sini İtalya ve diğer ülkeler sağlamaktadır. Bizim ise hedefimiz ekonomistlerin tahminlerine göre önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:18
  1. doğa

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