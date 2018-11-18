Trudeau: Liderler anlaşamadı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Papua Yeni Gine'de düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trudeau, liderlerin ortak nihai bildiri konusunda anlaşamadığını ifade ederek, Çin ve ABD gibi bazı ülkelerin ticaret konularında fikir ayrılığı yaşadığını ifade etti.

Toplantının başkanı açıklama yayınlayacak

Çin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanı Zhang Shaogang da yaptığı açıklamada, ortak bildiri yerine toplantının başkanı tarafından bir açıklama yayınlanacağını belirtti.