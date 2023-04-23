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Medya TRT’ye yönelik bir algı operasyonu daha çökertildi
Medya

TRT’ye yönelik bir algı operasyonu daha çökertildi

Yeniakit Publisher
2023-04-23 11:07:00 -
TRT’ye yönelik bir algı operasyonu daha çökertildi

Bir siyasi parti genel başkanının yayınladığı video içeriği hakkında kişisel görüşlerini paylaşan Talha Abdulrazaq isimli gazetecinin TRT World çalışanı olduğu yalanı sosyal medyadan paylaşıldı. Hızla yayılan asılsız paylaşımlar internet haber sitelerinde de gündeme taşındı.

Gerçekleştirilmek istenilen algı operasyonuna karşılık TRT’den yalanlama geldi. TRT’den yapılan açıklamada;

“Bir siyasi parti genel başkanının yayınladığı video içeriği hakkında kişisel görüşlerini paylaşan Talha Abdulrazaq iddia edildiği gibi TRT World personeli değildir.

Kendisinin kişisel sosyal medya hesaplarından görüleceği gibi aralarında Washington Post, Al Jazeera, Independent gibi farklı uluslararası yayın kuruluşlarının bulunduğu medya organlarına görüş veren bir isimdir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.” denildi.
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