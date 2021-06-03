  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kardeş ülkeden kritik Türkiye açıklaması
Çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti
İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu
Gazze'deki askeri törenlerde Süleymani posterleri ve Hizbullah bayrağı açıldı
Medya TRT'nin Teşkilat dizisi hayranlarını üzecek
Medya

TRT'nin Teşkilat dizisi hayranlarını üzecek

Kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl gibi isimleri bulunduran TRT'nin beğenilen dizisi Teşkilat bu hafta hayranlarını üzecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 15:52:00 -
TRT'nin Teşkilat dizisi hayranlarını üzecek

TRT 1'in beğenilen dizilerinden "Teşkilat" bu hafta 14. bölümünde sezon finali yapacak.

Hakan Kırvavaç'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi, 6 Haziran Pazar günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Dizinin sezon finalinin konusu ise şöyle:

"Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatı tehlikededir. Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer. Fadi'nin kaçtığı ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargaha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir."

Dizinin oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay