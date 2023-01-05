TRT'nin rekortmen dizisinde büyük sürpriz!

Amcaoğullarından yeni icat…

Halime’nin evlilik baskısından bunalan Taner, oğlunu alarak evden ayrılır… Taner nereye gidecek?

Muammer, Veysel ile olan sorunlarını çözebilecek mi?

Tek başına yolculuğa çıkan Ciritçi Abdullah, döndüğünde Divane ile yüzleşebilecek mi?

Asuman'ın Ramazan'dan gizli yaptığı bir şey ortaya çıkar…

Disiplin suçuyla karşı karşıya kalan Erkan ne yapacak?

“Gönül Dağı” 3. Sezon 81. Bölüm 7 Ocak 2023 Cumartesi/ 20.00/ TRT 1

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran ve başarısını sürekli katlayan Gönül Dağı, 2023 yılına zirvede girdi. 31 Aralık Cumartesi (Yılbaşı) gecesi ekrana gelen sekseninci bölüm, tüm televizyonlardaki programları geride bırakarak “1 Numara” oldu. İzleyicilerin gözdesi Gönül Dağı, 2023 yılında da TRT 1 ekranlarına gelmeye devam ediyor.

Dizinin seksen birinci bölümü, 7 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı’nın seksen birinci bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları isabetli bir yatırım yapabilmek için kasabalıların ihtiyaçlarını öğrenmeye karar verirler. Kasabada Ar-Ge yapmaya başlayan amcaoğulları aldıkları geri dönüşlerle halkın muzdarip olduğu bir konuda icat geliştirirler. Amcaoğulları buldukları icadın reklamını yapıp abonelik almaya başlar.

Taner, Halime'nin artan evlilik baskısından bunalır. Ablası Zahide'nin de annesiyle aynı düşündüğünü öğrenen Taner, bu baskıdan kurtulabilmek için oğlunu alarak evden ayrılır. Taner nereye gidecektir?

Muammer ve Hüseyin, kasada buldukları altınları herkesten gizlerken, birbirlerine de güvenmezler. Hüseyin ve Muammer'in ayrılmaz ikili gibi birlikte kalmaları Döndü'nün dikkatini çeker.

Kenan, Muammer'e yardım edebilmek için babasını bir yere götürür. Muammer gittiği yerde Veysel ile olan sorunlarını çözebilecek midir?

Ciritçi tek başına bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında sorularına cevap arar. Ciritçi, döndüğünde Divane ile yüzleşebilecek midir?

Ramazan'ın girdiği işlerde tutunamaması Asuman'ı endişelendirmeye başlar. Asuman'ın Ramazan'dan gizli yaptığı bir şey ortaya çıkar.

Hacer, oğlunun kulübede kendinden ayrı yaşamasından rahatsızdır. Rıfat ile tekrar konuşan ve evine döndürmeye çalışan Hacer, başarılı olamayınca ikiliyi zor durumda bırakır.

Erkan, Şirin'e kendi adıyla yazılan mektupla neye uğradığını şaşırır. Disiplin suçuyla karşı karşıya kalan Erkan ne yapacaktır?

Taner, annesi Halime'nin evlenmesi konusunda baskı yapmasının sebebini öğrenecek midir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül rol alıyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümü, 7 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de...

Gönül Dağı 81. Bölüm Görsel Linki:

https://we.tl/t-XqjLPupMXf

Gönül Dağı 81. Bölüm Fragman Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=wAdTl9DzXYM