TRT’nin dijital platformu TABİİ'den Türk Hava Yolları ile iş birliği

Türkiye’nin dijital platformu tabii, Türk Hava Yolları ile iş birliğine gidiyor. Anlaşma kapsamında tabii’nin orijinal yapımları, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında özel bir kategoride altyazı ve dublaj seçenekleriyle izlenebilecek. Kısa sürede 3,5 milyonu aşkın aboneye ulaşan tabii, bu yeni anlaşmayla birlikte farklı zevklere hitap eden orijinal içerikleriyle Türk Hava Yolları görsel arşivini daha da zenginleştirecek.

Türkiye’nin dijital platformu tabii, Türk Hava Yolları ile iş birliğine gidiyor. Anlaşma kapsamında tabii’nin orijinal yapımları, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında özel bir kategoride altyazı ve dublaj seçenekleriyle izlenebilecek. Kısa sürede 3,5 milyonu aşkın aboneye ulaşan tabii, bu yeni anlaşmayla birlikte farklı zevklere hitap eden orijinal içerikleriyle Türk Hava Yolları görsel arşivini daha da zenginleştirecek.

TRT’nin Türk dizilerine yönelik uluslararası talebi karşılamak ve değişen izleme alışkanlıklarına çözümler sunmak amacıyla kurduğu dijital platform “tabii” her an her yerde ulaşılabilir olma sözünü şimdi de gökyüzüne taşıyor.

Kısa sürede büyük bir abone sayısına ulaşan tabii ile Türk Bayrağı’nı dünyanın her köşesinde dalgalandıran Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşma ile, zengin ve orijinal bir tabii seçkisi Türk Hava Yolları yolcularıyla buluşuyor. İlk etapta İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca yabancı dil seçenekleriyle tarihi dizilerden komediye, polisiyeden aksiyona kadar tabii’nin büyük merakla izlenen dizilerinden oluşan bu özel seçki, Türk Hava Yolları’nın uluslararası uçuşlarını daha da keyifli hale getirecek.

tabii, yolculuk keyfine keyif katıyor tabii ile Türk Hava Yolları arasında yapılan iş birliği neticesinde Şubat 2024 itibarıyla uçak içi eğlence sistemine 12 adet tabii orijinal içeriği eklenerek, bu içerikler altyazı ve dublaj seçenekleriyle yolcuların hizmetine sunuldu. Bu özel seçkide yer alan hoşgörü ve barışın timsali Mevlana’nın hayatının anlatıldığı “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”, Türk Hava Kuvvetleri ve savaş pilotlarının aksiyon dolu hikâyelerini paylaşan “Hür”, yepyeni maceraları, yüksek mizah dozu ve eğlenceli oyuncu kadrosuyla “Organizasyon Bizim İşimiz” ve psikolojik gerilim türünde ünlü isimleri buluşturan “Son Gün” gibi yapımların yanı sıra “Yardımcı Oyuncu”, “Kuzgun”, “Aşkımız Yeter”, “Adalet”, “Küçük Dahi İbn-i Sina”, “Eyvah Ramazan Bey”, “Hay Sultan” ve “Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü” gibi farklı beğenilere hitap eden tabii orijinal dizileri yolculuk keyfine keyif katıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI: “TÜRK HAVA YOLLARI ORTAKLIĞI ILE, YENI PAZARLARA YÖNELIK DENEYIMLERIMIZI ZENGINLEŞTIRIYORUZ”

Her geçen gün genişleyen filosuyla dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu unvanına sahip Türk Hava Yolları ile iş birliklerinin tabii’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı, “Bizi Birleştiren Hikayeler” mottosuyla yolculuğuna başlayan tabii’nin bu hikâyeleri dünyaya anlatacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Türk yapımlarına yönelik küresel talep, bilhassa son 10 senedir katlanarak artıyor. İzlenme alışkanlıklarının dijital platformlara doğru kaydığı günümüz dünyasında “tabii”, küresel yayın pazarında Türkçe içeriklere yönelik artan talebi karşılamak üzere yolculuğuna başladı. Biz tüm yapımlarımızda olduğu gibi tabii orijinal içeriklerinde de tarihimizi, geleneklerimizi, millî ve manevi değerlerimizi, kültürel zenginliğimizi anlatıyoruz. Bunun yanı sıra yapım dünyasında hesaba katılmayan, kendi hikâyesini anlatamayan 5 milyar insanın gerçek hikayelerini izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Türkiye ve dünya için güvenilir, aile odaklı ve temiz içerikler sunuyoruz. Türk Hava Yolları ve tabii arasındaki iş birliği neticesinde, artık dünyanın dört bir yanından yolcular seyahatleri esnasında tabii’deki bu içerikleri izleme olanağı buluyorlar. Bu sayede farklı ülkelerden izleyicilere ulaşıyor ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtma imkânına erişiyoruz.”

HER KESIME VE BEĞENIYE HITAP EDEN TABII, KISA SÜREDE 3,5 MILYONU AŞKIN ÜYEYE ULAŞTI

TRT’nin içeriklerine yönelik uluslararası talebi karşılamak amacıyla kurduğu dijital platformu tabii, 30 orijinal diziyle girdiği dijital yayıncılık pazarında kısa sürede 3,5 milyondan fazla üyeye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Mayıs 2023’te yayın hayatına başlayan tabii’nin içinde yaşadığımız hayatın zenginliğini yansıtan, pek çok farklı türdeki içerikleri her kesimden ve yaş grubundaki izleyiciden yoğun ilgi gördü. Geniş içerik yelpazesi ile tarihi figürlerin hayatlarından süper güçlere sahip kahramanların mücadelelerine; aksiyon dolu yapımlardan distopik dramalara, çocuklar için animasyonlardan gençler için eğlenceli içeriklere kadar uzanan yayın hizmeti ile tabii, izleyicilere yeni bakış açıları sunan bir hikaye anlatıcılığı vadediyor. Yayın hayatına başladığı gün itibarıyla en fazla sayıda orijinal yerli diziye sahip olan tabii, yeni dizileri izleyicilerle buluşturmayı sürdürüyor.

TABII, TÜRKIYE’DE TABII UYGULAMASI VEYA WWW.TABII.COM ÜZERINDEN ÜCRETSIZ OLARAK IZLENEBILIYOR

20.000 saate varan yüksek kaliteli ve aile dostu içerik sunan TRT’nin dijital platformu tabii, iOS ve Android’deki uygulama mağazalarında yer alan tabii uygulamalarından, Android ve iOS destekli çeşitli akıllı cihazlardan, www.tabii.com aracılığıyla bilgisayarlardan ve akıllı TV’lerden izlenebiliyor. İlk etapta İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca dil seçeneklerinin yer aldığı tabii’ye uygulama veya site üzerinden ücretsiz olarak üye olduktan sonra tüm tabii içeriklerine, TRT kanallarının canlı yayınlarına ve TRT’de yayınlanan dizilerin tekrarlarına erişilebiliyor. Uluslararası alanda ilk test yayınlarına seçili ülkelerde başlayan tabii, 2024’ün ilerleyen dönemlerinde daha fazla sayıda pazarda kullanıma sunulacak.