  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim TRT’nin ‘Çevrim İçi Medya Eğitimleri’ Avustralya’da başlıyor
Eğitim

TRT’nin ‘Çevrim İçi Medya Eğitimleri’ Avustralya’da başlıyor

TRT, Avustralya Sydney’de faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ‘Turkish Media Group’ ile ‘Çevrim İçi Medya Eğitimleri’ düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:04:00 -
TRT’nin ‘Çevrim İçi Medya Eğitimleri’ Avustralya’da başlıyor

29 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecekeğitimlerde gönüllülük esasına göre çalışan Turkish Media Group’tan 35 katılımcı yer alacak. Eğitimler TRT’nin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek.

“Akıllı Cihazlar ile Fotoğraf ve Video Çekim Teknikleri”, “Youtube, Instagram ve Twitter’ı Yayın Kaynağı Olarak Kullanmak”, “Dijital Radyo Yayıncılığı”, “Radyo Yayıncılığı” ve “Dijital Dikkat Dağınıklığı” gibi konu başlıklarında düzenlenecek eğitimlerde, TRT’nin yayıncılık alanındaki tecrübelerini paylaşmak, yurt dışındaki medya organlarıyla iş birliği yapmak ve ülkeler arası ilişkileri desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

TRT’nin eğitim vereceği Avustralya merkezli Turkish Media Group, ‘Turkish News Press’ adında bir gazetesi ile ‘Türkiye'nin Sesi Radyosu’ adında bir radyosu bulunuyor.TRT tarafından düzenlenen medya eğitimleri daha önce de KKTC, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi birçok ülkede farklı paydaşlarla birlikte hayata geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz gelişmeyi açıkladı: Türkiye ile anlaşmaya yakınız
Dünya

Sürpriz gelişmeyi açıkladı: Türkiye ile anlaşmaya yakınız

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, Türkiye ile yakın zamanda bir anlaşma yapacaklarını söyledi.
NATO’da Rus malı radar rezaleti!
Dünya

NATO’da Rus malı radar rezaleti!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması NATO ve ABD tarafından sert tepki ile karşılanırken Almanya Donanması'na ait denizaltıların Rus şir..
Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Statümüz yükseldi
Dünya

Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Statümüz yükseldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin bölgedeki lider konumunun ve desteğinin KKTC'nin bölgedeki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay