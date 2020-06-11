TRT'nin acı kaybı... Ünlü spiker Esra Adıyaman Aslan hayatını kaybetti
Bir süredir hastanede kanser tedavisi altında olan TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan hayatını kaybetti.
TRT spikeri ve aynı zamanda TRT Mavi Tutku programının yapımcısı Hakan Aslan’ın eşi Esra Adıyaman Aslan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
2000’lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalara kazınan Esra Adıyaman Aslan, kansere yenik düştü.
Esra Adıyaman Aslan’ın cenazesi dün (10.06.20) Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.
Uzun yıllardır TRT’de spikerlik yapan Çağatay Gökmen de Esra Adıyaman’ın ardından kişisel Instagram hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı.