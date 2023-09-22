  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TRT'nin acı günü! O isim, evinde ölü bulundu
Gündem

TRT'nin acı günü! O isim, evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-09-22 11:26:00 -
TRT'nin acı günü! O isim, evinde ölü bulundu

TRT’de Van muhabiri olarak çalışan iki gündür haber alınamayan Behçet Özen, evinde ölü olarak bulundu. Behçet Özen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.

TRT’de Van muhabiri olarak çalışan iki gündür haber alınamayan Behçet Özen, evinde ölü olarak bulundu. Behçet Özen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.

 

Edinilen bilgilere göre, TRT Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan muhabir Behçet Özen’den uzun süre haber alamayan yakınları ve çalışma arkadaşları kontrol için gittikleri evde kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, Behçet Özen’in mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özen’in öldüğü belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

11 yıl Van’da görev yapan TRT Van Muhabiri Behçet Özen’in yalnız yaşadığı ve kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi. Behçet Özen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23