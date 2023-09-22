TRT'nin acı günü! O isim, evinde ölü bulundu
TRT’de Van muhabiri olarak çalışan iki gündür haber alınamayan Behçet Özen, evinde ölü olarak bulundu. Behçet Özen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.
TRT’de Van muhabiri olarak çalışan iki gündür haber alınamayan Behçet Özen, evinde ölü olarak bulundu. Behçet Özen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.
Edinilen bilgilere göre, TRT Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan muhabir Behçet Özen’den uzun süre haber alamayan yakınları ve çalışma arkadaşları kontrol için gittikleri evde kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, Behçet Özen’in mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özen’in öldüğü belirlendi.
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11 yıl Van’da görev yapan TRT Van Muhabiri Behçet Özen’in yalnız yaşadığı ve kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi. Behçet Özen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.