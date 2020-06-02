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Medya

TRT’nin “5 Kelimelik Öykü Yarışması”nın kazananı belli oldu

TRT 2’nin “Ev Hayat Dolu” sloganıyla sosyal medya platformunda başlattığı “5 Kelimelik Öykü Yarışması”na 9 bin kişi katıldı. Yarışmayı kazanan 5 kelimelik öykü, TRT 2 tarafından hazırlanan animasyonla hayat buldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:36:00 -
TRT’nin “5 Kelimelik Öykü Yarışması”nın kazananı belli oldu

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan izleyicileri için #5kelime1hikaye etiketiyle 5 Mayıs 2020 tarihinde sosyal medya hesaplarında başlattığı “5 Kelimelik Öykü Yarışması”nın kazananı belli oldu.

9 bin kişinin katıldığı yarışmanın kazananı, “Baba, bisikletin yan tekerlerini söktü,” öyküsüyle Kübra Mercan oldu. Binlerce öykü arasından seçilen dünyanın en kısa öyküsü için TRT 2 tarafından hazırlanan özel animasyon ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ayrıca TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de kendi kısa öyküsüyle yarışmaya destek verdi.

TRT 2’nin animasyon sanatçıları Uğur Erbaş, Kayahan Kaya ve Bahadır Yazıcı’nınkaleme alınan öykülerden hazırladığı animasyonlar da yine TRT 2’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. 

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