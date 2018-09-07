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TRT'den takdir edilecek rest! UEFA'ya 'TL'yi kabul ettirdi

UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya geldiği karşılaşmayı TRT 1 naklen yayınladı. UEFA ile son dakikaya kadar görüşen TRT, Türk Lirası üzerinden anlaşma yapmak için yoğun mesai harcadı ve kabul ettirdi.

07 Eylül 2018 Cuma 23:21
TRT'den takdir edilecek rest! UEFA'ya 'TL'yi kabul ettirdi

Trabzon'da 21:45'te başlayan maçı TRT 1 uzun süren görüşmeler sonucu aldı. Maç TRT 1'den canlı yayınlandı. TRT'nin UEFA ile uzun süren görüşmelerdeki konunun 'Türk Lirası üzerinden anlaşma' yapmak istemesindeki ısrar olduğu açıklandı.

Maçı anlatan TRT spikeri Erdoğan Arıkan, canlı yayında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"UEFA ile yapılan görüşmelerde Türk Lirası üzerinden anlaşma sağlanmaya çalışıldığı için gecikme yaşadık. Biz bitti demeden bitmez. A Milli maçlar TRT ekranlarında! TRT olarak maçı yayınlayabilmek için bütün ekonomik koşulları zorladık. Dakikalar bizim için asırlar gibi geçti ama sonunda Milli Takımımızı sizlerle buluşturduk."

4 YIL BOYUNCA MİLLİ MAÇLAR TRT'DE

TRT, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki tüm maçlarının yayın haklarını Rusya maçının başlamasına iki dakika kala satın aldı. Milli Takım'ın 4 yıl boyunca UEFA Uluslar Ligi'ndeki ve ardından oynayacağı bütün maçları TRT'den yayınlanacak.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 23:21
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