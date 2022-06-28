  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görenlerin içi parçalanıyor! CHP'nin yönettiği ilde rezalet görüntüler

Böyle rezalet görülmedi! TL ile kredi çekip paraları dolara yatırdılar

Ormanı yakmadan önce… Marmaris'teki şerefsizle ilgili yeni gelişme

Sözcü öyle laflar etti ki hatırlatmak şart oldu! Atatürk ilkelerinde 'HDP'ye oy istemek' de var mı?

ABD'den Türkiye açıklaması: Biden dört gözle bekliyor

Bakın neler yapmışlar neler! CHP’li belediyede PKK skandalı patladı

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu ayarı! ‘Din halkın afyonudur’ propagandasına nasıl katlandınız?

Türkiye'de geleceğin petrolü ile üretildi! Dünya peşine düşecek

Çetelere ve hortumculara prim yok! Erol Evcil'e ‘Demir yumruk' indi

Söz sizde Kılıçdaroğlu’nun koltuk değnekleri! Karl Marx nere, İslam nere!
Medya TRT’den Kazakistan’a eğitim desteği
Medya

TRT’den Kazakistan’a eğitim desteği

TRT’nin dost ve kardeş ülkelere yönelik gerçekleştirdiği gazetecilik eğitimleri kapsamında, Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu çalışanlarına medya alanında çevrimiçi eğitimler düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 18:03:00 -
TRT’den Kazakistan’a eğitim desteği

TRT tarafından Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu çalışanlarına yönelik "Muhabirlik Tecrübesinin Dönüşümü: TV Muhabirliğinden Dijital Muhabirliğe" konulu eğitim gerçekleştirildi.Eğitime katılan Kazak medya mensupları için sertifika töreni düzenlendi.

Sertifikalar,Türkiye Cumhuriyeti Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Lyazzat Tanısbay ve TRT Kazakistan Temsilcisi Mehmed Zahid Çalışkan tarafından takdim edildi.

“TRT’deki kardeşlerimizden öğreneceğimiz çok şeyler var”

Büyükelçi Ufuk Ekici, iki ülke arasında kardeşlik ve stratejik bağların güçlenmesi ve insani bağların daha da pekişmesinde medyanın rolünün büyük olduğunu belirtti.

TRT ile yapılan işbirliğin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Lyazzat Tanısbay ise, “Kurumumuz Kazakistan’ın en büyük medya kurumudur. TRTde Türkiye'deki en büyük ortağımızdır. İki kurum arasında yıllar önce imzalanan anlaşmalar var. Bugünkü eğitimde bu iş birliğinin bir delili oldu. İzleyicilerimiz tarafından TRT dizilerine ilgi yoğun. Bu alanda TRT’deki kardeşlerimizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Yeni iş birliklerine her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz,” açıklamalarında bulundu.

Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu muhabirlerinden Abilay Hamidulla da yeni medya döneminde muhabirlerin sorumluluğunun daha da artığını belirterek, “TRT tarafından verilen eğitimin çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Çevrimiçi olsa da yeni medya ile ilgili yeni bilgiler öğrendik. Artık pratikte uygulayıp kendimizi geliştireceğiz,” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23