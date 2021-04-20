TRT'den flaş karar! Uyanış Büyük Selçuklu...

TRT'nin sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'yu koronavirüs salgını vurmuştu. Dizinin başrol oyuncularından Ekin Koç'un ve ekipten bazı isimlerin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrası dizinin çekimlerine ara verilmiş, stok bölümü olmamasından dolayı da dizinin yeni bölümü dün akşam yayınlanmamıştı.

TRT kararını verdi

Hayranlarının merak ettiği 29. bölümle ilgili TRT kararını açıkladı. Çok sayıda kişinin merak ettiği yeni bölüm tarihi belli oldu. TRT Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 29. bölümünün 26 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geleceğini açıkladı. 36. bölüm ile sezon finali yapması beklenen dizinin yeni bir aksilik olmaması durumunda çekimlerinin durdurulmayacağı ve yayının planlanan şekilde devam edeceği belirtiliyor.