TRT'deki o provokatöre ayar! Belki şimdi aklı başına gelir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, bültenin sonunda yayın dışına çıkıp ümmeti hedef alan ve provokasyona imza atan TRT spikeri Deniz Demir'e tepki gösteren Resul Tosun, "Her Müslüman, ümmetin bir ferdidir" ifadelerini kullandı. Tosun, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet bayramı münasebetiyle birileri Müslümanlığı cumhuriyete, cumhuriyeti de Müslümanlığa muhalifmiş gibi gösterme cehaletini sergilemekten çekinmedi/çekinmiyor!

'Cumhuriyet insanları ümmet olmaktan çıkarıp yurttaş yaptı fert yaptı ulus yaptı' gibi bir safsatayı tekrarlayıp duruyorlar. Bazen cumhuriyetin yerine Atatürk'ü koyarak bu safsatayı tekrarlıyorlar.

Bunu söyleyenler ümmet kavramının ne olduğunu bilmedikleri için söylüyorlarsa mazurdurlar, bize doğrusunu yazmak düşer ve işte yazıyoruz.

Yok, bilerek söylüyorlarsa çok büyük bir yanlışın içindeler. Cumhuriyete çok büyük kötülük yapıyorlar demektir.

Bir: Ümmet kelime anlamı topluluk demektir ama dilimizde peygamberlere bağlı olan topluluk için kullanılır. Mesela Hz. Musa'ya inananlar Musa ümmetidir; Hz. İsa'ya inananlar İsa ümmetidir; Hz. Muhammed'e inananlar Muhammed Ümmetidir.

Her Müslüman ümmetin bir ferdidir

Biz Müslümanlar Muhammed ümmetiyiz.

Ayrıca diğer peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilmişken, Hz. Muhammed ise insanlığın tamamına gönderilmiştir.

İnsanların tamamı onun ümmetidir.

Ona inananlara icabet ümmeti, inanmayanlara ise davet ümmeti denir. Yani ümmet kavramı bir bakıma tüm insanlığı kucaklayıcı bir kavramdır.

İki: Biz Müslümanların Muhammed ümmeti olmamız, devletimizin vatandaşı olmamıza engel değildir, ulus olmamıza da engel değildir.

Biz Müslüman Türkler, Muhammed ümmetiyiz, Türk ulusundanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız.

Mısırlı Müslümanlar Muhammed ümmeti Arap ulusu ve Mısır vatandaşlarıdır.

Örnekleri artırabilirsiniz.

Üç: 'Cumhuriyet bizi ümmet olmaktan çıkartıp vatandaş yaptı' demek, Müslümanlıktan çıkarttı vatandaş yaptı anlamına gelir ki bu cumhuriyete yapılan en büyük kötülüktür.

Cumhuriyet İslam düşmanı değildir. Hele cumhuru yani halkı Müslüman olan bir ülkedeki cumhuriyet İslam karşıtı olamaz. İslam ülkesinde İslam düşmanı olan sistem de cumhuriyet olamaz!

Dolayısıyla Müslümanların cumhuriyet ile bir sorunları yoktur/olamaz. (Tabii ki demokrasiyle taçlanmış cumhuriyeti kastediyorum.)

Ama cumhuriyet ümmetlikten çıkarttı denirse ortaya korkunç bir sorun çıkar.

Bu söylem Müslümanları cumhuriyete düşman etme söylemidir, düşman etme çabasıdır, yanlıştır, tehlikelidir!

Tekrar ediyorum ümmet olmak ulus olmaya da vatandaş olmaya da mani değildir.

Ümmet olmak vatandaş olmaya, vatandaş olmak da ümmet olmaya engel değildir.

Nokta."