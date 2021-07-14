TRT’de yönetim yapısı değişti

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) “Yönetim Kurulu” başlıklı 536. maddesindeyapılan düzenlemeyle, TRT’nin yönetim yapısında değişikliğe gidildi.

Değişikliğe ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazetede yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle, önceki yönetmelikte “Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır” ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı “karar organı”, Genel Müdürlük ise “icra organı” olarak faaliyet yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TRT Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerine atamalar da yapıldı. Buna göre, Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Genel Müdürü, Prof. Dr. Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevyapacak.

Değişiklikle ayrıca TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 9’a çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TRT’nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

- Prof. Dr. Ahmet Albayrak

- Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı

- Atakan Yılmaz

- Hilal Kaplan Öğüt

- Meryem İlayda Atlas Çetin

- Mücahid Eker

- Doç. Dr. Oğuz Göksu

- Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin

- Doç. Dr. Veysel Kurt

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı:

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu YönetimiBölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını (2005) ve doktora (2009) eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tamamladı. 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör oldu. Uzmanlık alanları kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset ilişkisidir.

“İdari Reform ve Politika Transferi”, “Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi”, “Social Media andLocalGovernments: TheoryandPractice”, “Sub-NationalDemocracyandPoliticsthroughSocial Media” ve “E-Parliamentand ICT-BasedLegislation: Concept, ExperiencesandLessons” kitapları başlıca eserleri arasındadır. Uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.

2014 yılında “Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama” başlıklı editöryal çalışması ile Sosyal Bilimler alanında TÜBA Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülünü aldı.

2015-2018 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA’da İç Siyaset alanında çalışmalar yürüttü.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aynı zamanda, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Sobacı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ahmet Albayrak:

2003 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında, 2008 yılında ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı. Video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katıldı ve çeşitli ödüller aldı. 2013 yılında, IKSV desteğiyle Paris’te, CiteInternationaleDesArts’ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler gerçekleştirdi. 2016 yılında ise TheAmericanTurkishSociety desteğiyle New York’ta School of Visual Art’ın davetli misafir sanatçısı oldu ve New York’ta ürettiği işlerinden oluşan “Anemotaxis” adlı solo bir sergi gerçekleştirdi. Eserleri İstanbul Modern, Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, MMOMA (Moskova Modern Sanatlar Müzesi) ve Cambridge Üniversitesi’nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Meksika, Rusya, Makedonya gibi çeşitli ülkelerde sergilendi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 4 kez başarı ödül aldı. Görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, film-video sanatı, video mapping, yeni medya, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve yapay zekâ, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar ve dersler verdi, çeşitli projeler gerçekleştirdi. Bu gibi alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katıldı. Çeşitli kurumlardaki yöneticilik, komisyon üyelikleri, jürilikler, bilirkişilik görevleri gibi deneyimlerine ek olarak T.C. Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurtdışındaki sergilerinin sanat danışmanlığını, küratörlüğünü yürüttü ve Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler verdi.