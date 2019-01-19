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TRT'de görev değişikliği! Yerine gelen isim belli oldu

TRT Ana Haberi sunucu Canan Yener Reçber, görevden alındı. Reçber’den boşalan koltuğa ise hafta sonu ana haberleri sunan Işıl Açıkkar oturdu.

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:39
TRT'de görev değişikliği! Yerine gelen isim belli oldu

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)'nun efsane ismi, haberciliği ve sunumuyla hafızalardan çıkmayan Türkiye'nin sayılı haber spikerlerinden Zafer Kiraz'ın ayrılığının ardından TRT Ana Haber sunuculuğu koltuğuna Canan Yener Reçber oturmuştu.

Medyaradar'ın haberine göre, Canan Yener Reçber, 7 ay süren bu görevden alındı. Bundan böyle eski görev yeri olan TRT Haber’de ekrana çıkmaya devam edecek olan deneyimli ekran yüzü hafta içi hergün sabah 10.00-13.00 arasında yayınlanacak Satır Başı programının sunuculuğunu yapacak.

Reçber’den boşalan TRT Ana Haber koltuğuna ise hafta sonu ana haberleri sunan Işıl Açıkkar oturdu.

Açıkkar ile yeni TRT Ana Haber Bülteni pazartesinden itibaren ekranlarda olacak.

TRT’nin haftasonu haberlerini ise bundan böyle daha önce TRT Haber'de görev yapan Selcan Doğruöz sunacak.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 15:39
  1. Canan Yener Reçber
  2. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
  3. TRT
  4. Selcan Doğruöz
  5. Işıl Açıkkar
  6. Zafer Kiraz

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