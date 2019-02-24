TRT2'yi nasıl izlerim? | TRT2 frekans bilgileri Sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyiciyle buluşturacak TRT2, yayın hayatına başladı. Ülkemizin en kapsamlı kültür-sanat kanalı olması beklenen TRT2'nin frekans bilgileri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TRT2 nasıl izlenir? TRT2 frekans bilgileri neler?

Sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyiciyle buluşturacak TRT2, yayın hayatına başladı. Ülkemizin en kapsamlı kültür-sanat kanalı olması beklenen TRT2'nin frekans bilgileri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TRT2 nasıl izlenir? TRT2 frekans bilgileri neler? TRT2'yi nasıl izlerim? TRT2 frekans bilgileri Türksat 4A(SD) Frekans: 11958 Polarizasyon: Dikey (V) Sembol Oranı: 27500 Platformlarda kanal sıralaması D-Smart: 105 Digiturk: 66 Tivibu: 55 Turkcell TV Plus: 45 Türksat Kablo TV: 50

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.