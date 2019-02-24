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TRT2'yi nasıl izlerim? | TRT2 frekans bilgileri

Sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyiciyle buluşturacak TRT2, yayın hayatına başladı. Ülkemizin en kapsamlı kültür-sanat kanalı olması beklenen TRT2'nin frekans bilgileri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TRT2 nasıl izlenir? TRT2 frekans bilgileri neler?

24 Şubat 2019 Pazar 14:50
TRT2'yi nasıl izlerim? | TRT2 frekans bilgileri

Sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyiciyle buluşturacak TRT2, yayın hayatına başladı. Ülkemizin en kapsamlı kültür-sanat kanalı olması beklenen TRT2'nin frekans bilgileri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TRT2 nasıl izlenir? TRT2 frekans bilgileri neler?

TRT2'yi nasıl izlerim?

TRT2 frekans bilgileri

Türksat 4A(SD)

Frekans: 11958

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27500

Platformlarda kanal sıralaması

D-Smart: 105

Digiturk: 66

Tivibu: 55

Turkcell TV Plus: 45

Türksat Kablo TV: 50

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:50
  1. TRT2'yi nasıl izlerim
  2. TRT2 nasıl izlenir?
  3. TRT2 frekans bilgileri
  4. TRT2
  5. TRT2 izleme
  6. TRT2 nasıl izlerim
  7. TRT2 frekans bilgileri neler?
  8. TRT2 kaçıncı kanalda
  9. TRT2 D Smartta kaçıncı kanalda
  10. TRT2 Digitürkte kaçıncı kanalda
  11. TRT2 Turkcellde kaçıncı kanalda
  12. TRT2 Türksatta kaçıncı kanalda
  13. TRT2 Tivibuda kaçıncı kanalda

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