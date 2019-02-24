TRT2'yi nasıl izlerim? | TRT2 frekans bilgileri
Sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyiciyle buluşturacak TRT2, yayın hayatına başladı. Ülkemizin en kapsamlı kültür-sanat kanalı olması beklenen TRT2'nin frekans bilgileri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TRT2 nasıl izlenir? TRT2 frekans bilgileri neler?24 Şubat 2019 Pazar 14:50
Sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyiciyle buluşturacak TRT2, yayın hayatına başladı. Ülkemizin en kapsamlı kültür-sanat kanalı olması beklenen TRT2'nin frekans bilgileri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TRT2 nasıl izlenir? TRT2 frekans bilgileri neler?
TRT2'yi nasıl izlerim?
TRT2 frekans bilgileri
Türksat 4A(SD)
Frekans: 11958
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27500
Platformlarda kanal sıralaması
D-Smart: 105
Digiturk: 66
Tivibu: 55
Turkcell TV Plus: 45
Türksat Kablo TV: 50
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