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"TRT2 ilham verici bir kanal olacak"

Türkiye'nin en kapsamlı kültür-sanat kanalı olması beklenen TRT2 bu akşam gerçekleşecek canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Kanalın koordinatörlüğünü üstlenen Selman Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 19:50
"TRT2 ilham verici bir kanal olacak"

Türkiye'nin en kapsamlı kültür-sanat kanalı olması beklenen TRT2 bu akşam gerçekleşecek canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

Kanalın koordinatörlüğünü üstlenen Selman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada TRT2'nin 2010'da kapanmasının ardından kültür ve sanatın kendine yeterince mecra bulamadığını ve hiçbir medya kuruluşunda hak ettiği değeri göremediğini dile getirdi.

TRT'nin kamu yayıncısı olduğunun altını çizen Yılmaz, "TRT2 kapanmadan önce bir haber kanalına dönüşmüştü. 2010'dan itibaren kültür ve sanat medyada çok kısa bültenlerle yer alıyor. Dolayısıyla biz bu büyük açığı TRT2 olarak kapatacağız." dedi.

Gelenekselden çağdaş sanata, orta oyunundan opera ve baleye, sanatın her dalına yer verileceğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz bir kültür, sanat kanalıyız. Milli kültürün içinde ve izinde yani yaşadığımız kültürün farkında bir yayın çizgimiz olacak. Tabii bununla sınırlı değiliz. Dünyanın farklı kültürlerini de zenginlik olarak görüyoruz ve onlar ekranımızda yer bulacak. İyi kültür, kötü kültür diye bir ayrımımız yok. Ülkemizin kültürel zenginliklerini anlattığımız bir yayıncılık yapacağız. Yayın planımızda kültür, sanat haberciliği de olacak. Her gün yayınlanacak kültür sanat bültenimiz 'Hayat Sanat' programında, Türkiye'de olup biten kültür sanat olaylarını, etkinlikleri canlı olarak ekrana getireceğiz. Bir gün tarih, diğer gün felsefe, sonraki gün edebiyat, sanat gibi her gün farklı bir disiplinde söyleşilerimiz var. TRT'nin kurumsal bütünlüğünün bir parçası olarak Türkiye'nin değerlerini, birikimini toplumla buluşturmaya devam edeceğiz."

"Bizim tek gündemimiz kültür ve sanat"

Selman Yılmaz, çok farklı ve renkli işlere de imza atacaklarını kaydederek, "Eskiden yayınlanan pazar konserlerini tekrar başlatıyoruz. Bizde sinema olarak sadece Hollywood filmleri yok. Dünya sinemasının seçkin örnekleri ve festival filmleri de olacak. Hafta sonu film okumalarımız olacak. Seçtiğimiz yapımları, Türkiye'nin başarılı sinema eleştirmenleri eşliğinde, 15 dakika film öncesi, yarım saat de film sonrası şeklinde değerlendireceğiz. Bu sinemaseverlerin çok seveceğini düşündüğümüz bir program olacak. Filmleri orijinal dilinde yayınlayacağız". diye konuştu.

Günde 6 saat taze içerik hazırlanıp sunulacağına dikkati çeken Yılmaz, "Dünya ortalaması yaklaşık 4 saat. En fazla taze içerik sunan kanal olan BBC 4, günde 4-6 saat arası taze içerikle yayın yapıyor. Dolayısıyla biz günde 6 saatle iyi başlıyoruz. Bunu da ilerledikçe artırmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TRT 2 Koordinatörü Yılmaz, her toplumun bir kültürü olduğunu ve bu kültürle varlığını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Öz kültürden uzaklaşmak beraberinde yozlaşmayı getiriyor. Biz bir şey öğretmek için değil bazı güzellikleri hatırlatmak için çıkıyoruz. Bizim didaktik bir dilimiz yok. TRT2'nin ilk döneminde bir muadili yoktu. Bugün de olmayacak. Bizim tek gündemimiz kültür ve sanat." ifadelerini kullandı.

Gün geçtikçe yeni programlar ekleneceğini vurgulayan Yılmaz, "Herkesin bir şey bulabileceği, izleyicisinde keşfetme duygusunu uyandıracak, ilham verici bir kanal olacak. Bunu da bütün sakinliğimizle yapıyoruz. Biz, sakin, naif bir kanalız. Bütün işlerimizde, farklı bir dil yakalamaya çalıştık." dedi.

TRT2'de, Sinema +, Anjelika Akbar ile Sesler, Film Gibi Hayatlar, Hayat Sanat, Tarih Söyleşileri, Felsefe Söyleşileri, Edebiyat Söyleşileri, Sanat Söyleşileri, Pazar Konseri, Opera Dünyası, Film Önü/Arkası, Karalama Defteri, İhmal Edilebilir Nasihatler, Aramızda Müzik Var, Bir Resim Bir Hikaye, Bir Zamanlar, Çocuklara Yadigar, Destansı Kareler, Eskici, Geleneğin Kalp Atışları, Koleksiyoner, Sarayın Lezzetleri, Sinema Dünyası, Tarihin Ruhu, Türkiye Ekspresi, Murat Boncuk'la Atölye ve Yeryüzleri adlı programlar izleyiciyle buluşacak.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:50
  1. TRT2
  2. Selman Yılmaz
  3. TRT

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