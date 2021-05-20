TRT1'de flaş gelişme! Benim Adım Melek final yaptı
Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Bir Zamanlar Kıbrıs, Payitaht Abdülhamid, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi fenomen yapımların ekranlara geldiği TRT1'de Benim Adım Melek dizisi final yaptı.
TRT1'de iki sezondur ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisi, dün akşam yayınlanan son bölümü ile final kararı aldı.
Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerde yer aldığı fenomen dizi Benim Adım Melek final bölümü, izleyenleri büyük bir hüzne boğdu.
Dizide senaryo gereği 15 yıl sonrası anlatıldı ve karakterlerin ilerleyen yıllardaki hayatlarına odaklanıldı.
Reytinglerde Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi yapımlarla yarışan Benim Adım Melek dizisinin kemik bir kitlesi vardı.
BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI
Nehir Erdoğan
Kutsi
Şerif Sezer
Mustafa Mert Koç
Rabia Soytürk
Ulvi Kahyaoğlu
Ece Özdikici
Hande Kaptan
Muharrem Türkseven
Poyraz Ar
Mehmet Çevik
Kadim Yaşar
Zeyno Eracar
Nizam Namidar
Şebnem Zorlu
Saim Güveloğlu
Yağmur Özbasmacı
Burçin Birben
Birsel Dürülü
Yağmur Uzunoğlu
Halil İbrahim Yılmaz