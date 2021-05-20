TRT1'de flaş gelişme! Benim Adım Melek final yaptı

TRT1'de iki sezondur ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisi, dün akşam yayınlanan son bölümü ile final kararı aldı.

Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerde yer aldığı fenomen dizi Benim Adım Melek final bölümü, izleyenleri büyük bir hüzne boğdu.

Dizide senaryo gereği 15 yıl sonrası anlatıldı ve karakterlerin ilerleyen yıllardaki hayatlarına odaklanıldı.

Reytinglerde Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi yapımlarla yarışan Benim Adım Melek dizisinin kemik bir kitlesi vardı.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Nehir Erdoğan

Kutsi

Şerif Sezer

Mustafa Mert Koç

Rabia Soytürk

Ulvi Kahyaoğlu

Ece Özdikici

Hande Kaptan

Muharrem Türkseven

Poyraz Ar

Mehmet Çevik

Kadim Yaşar

Zeyno Eracar

Nizam Namidar

Şebnem Zorlu

Saim Güveloğlu

Yağmur Özbasmacı

Burçin Birben

Birsel Dürülü

Yağmur Uzunoğlu

Halil İbrahim Yılmaz