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TRT World Forum'da bu yıl küreselleşmenin krizi tartışılacak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen TRT World Forum, "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığıyla 21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek- İstanbul'da yapılacak forum, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen küresel düşünce liderlerini ağırlıyor

03 Eylül 2019 Salı 12:06
TRT World Forum'da bu yıl küreselleşmenin krizi tartışılacak

İSTANBUL (AA) - Dünya gündemini masaya yatırmaya devam eden TRT World Forum, "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığıyla 21-22 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen TRT World Forum'a, önceki yıllarda olduğu gibi pek çok farklı ülkeden üst düzey politikacı, akademisyen, entelektüel, gazeteci ve uzmanlar katılacak.

İstanbul'da 21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek TRT World Forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış oturumu ile başlayacak.

Uluslararası fikir liderlerinin yanı sıra, küresel siyasetin seçkin isimlerinin yer alacağı forumun bu yılki katılımcıları arasında Birleşmiş Milletler Parlamentosu Başkanı María Fernanda Espinosa Garces, Brezilya eski Devlet Başkanı Dilma Vana Rousseff, Malezya Halkın Adalet Partisi Genel Başkanı Anwar Ibrahim, Yunanistan ana muhalefet lideri Yanis Varoufakis, Romanya Avrupa Birliği İşleri Bakanı George Ciamba Avusturya eski Şansölyesi Christian Kern, Finlandiya eski Başbakanı Esko Aho ve eski Suriye Başbakanı Riyad Farid Hijab bulunuyor.

- İbrahim Eren: "TRT World Forum dünya markasına dönüştü"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT World Forum'un düzenlendiği ilk yıldan itibaren uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını ve bir dünya markasına dönüştüğünü belirtti.

Eren, "TRT kamu hizmeti yayıncılığı yapan bir medya kuruluşu olmasının yanı sıra aynı zamanda küresel sorunlara çözüm öneren bir platformdur. TRT World Forum henüz üçüncü yılında olmasına rağmen iddialı bir dünya markası haline gelmiştir ve başarısını aynı şekilde sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" temasıyla gerçekleşecek forumda, 30'un üzerinde oturum düzenlenerek, iki gün boyunca dünya gündemini meşgul eden konular tartışmaya açılacak. Ele alınacak sorunlar arasında aşırı sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, Ortadoğu'nun geleceği, ticaret savaşları, Avrupa Birliği'nin geleceği ve yükselen güçlerin işbirliği gibi tüm dünyayı ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal konular bulunuyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:06
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