TRT Spor yayın akışı !TRT SPOR bugün hangi maçlar var? TRT SPOR yayın akışı bugün ne var?
TRT SPOR hangi maçlar var? TRT SPOR hangi maçı verecek? soruları futbolseverler tarafından merak edilmekte. Futbol, basketbol, voleybol ve diğer spor karşılaşmaları Türkiye’nin güncel spor kanalı TRT SPOR’dan takip edilmekte. TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? İşte 11 Mart 2022 Cuma TRT Spor yayın akışı.
Milyonlarca kişinin takip ettiği TRT Spor'da 11 Mart 2022 Cuma günü hangi maçlar, programlar ve belgeseller var? Süper Lig, İngiltere Premier Lig, Avrupa maçları TRT Spor'da mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu maçları TRT Spor’da yayınlanmakta. TRT Spor spor bülteni İşte detaylar...
11 Mart 2022 TRT spor yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İLK BASKI (Canlı)
08:55 Spor Takvimi
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
09:15Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 1. Lig Goller
10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
10:55 Spor Takvimi
11:00 SPOR MANŞET (Canlı)
12:30 GÜN ORTASI (Canlı)
13:30 SPOR TOTO SÜPER LİG GOLLER
13:40 AVRUPADAN FUTBOL
13:55 Spor Takvimi
14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)
15:50 Spor Atlası
16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)
17:50 SPOR TOTO SÜPER LİG GOLLER
18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)
19:50 İngiltere Premier Lig Goller
20:00 SPOR AKŞAMI (Canlı)
21:00 BAŞLAMA VURUŞU (Canlı)
23:00 İleri Üçlü (Canlı)
01:00 SPOR ARTI (Canlı)
02:00 BAŞLAMA VURUŞU
04:00 SPOR ARTI
05:00 Süper Lig Özetler
05:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:00 FIFA MAGAZİN
06:25 JORDAN ETKİSİ
06:58 İstiklal Marşı