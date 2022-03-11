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Medya TRT Spor yayın akışı !TRT SPOR bugün hangi maçlar var? TRT SPOR yayın akışı bugün ne var?
Medya

TRT Spor yayın akışı !TRT SPOR bugün hangi maçlar var? TRT SPOR yayın akışı bugün ne var?

TRT SPOR hangi maçlar var? TRT SPOR hangi maçı verecek? soruları futbolseverler tarafından merak edilmekte. Futbol, basketbol, voleybol ve diğer spor karşılaşmaları Türkiye’nin güncel spor kanalı TRT SPOR’dan takip edilmekte. TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? İşte 11 Mart 2022 Cuma TRT Spor yayın akışı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 14:40:00 - 2022-03-11 14:47:35
TRT Spor yayın akışı !TRT SPOR bugün hangi maçlar var? TRT SPOR yayın akışı bugün ne var?

Milyonlarca kişinin takip ettiği TRT Spor'da 11 Mart 2022 Cuma günü hangi maçlar, programlar ve belgeseller var? Süper Lig, İngiltere Premier Lig, Avrupa maçları TRT Spor'da mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu maçları TRT Spor’da yayınlanmakta. TRT Spor spor bülteni İşte detaylar...

11 Mart 2022 TRT spor yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İLK BASKI (Canlı)

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

09:15Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 1. Lig Goller

10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)

10:55 Spor Takvimi

11:00 SPOR MANŞET (Canlı)

12:30 GÜN ORTASI (Canlı)

13:30 SPOR TOTO SÜPER LİG GOLLER

13:40 AVRUPADAN FUTBOL

13:55 Spor Takvimi

14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)

15:50 Spor Atlası

16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)

17:50 SPOR TOTO SÜPER LİG GOLLER

18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)

19:50 İngiltere Premier Lig Goller

20:00 SPOR AKŞAMI (Canlı)

21:00 BAŞLAMA VURUŞU (Canlı)

23:00 İleri Üçlü (Canlı)

01:00 SPOR ARTI (Canlı)

02:00 BAŞLAMA VURUŞU

04:00 SPOR ARTI

05:00 Süper Lig Özetler

05:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

06:00 FIFA MAGAZİN

06:25 JORDAN ETKİSİ

06:58 İstiklal Marşı

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