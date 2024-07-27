TRT spikerinden sessiz tepki! Olimpiyatlarda katil İsrail protestosu
TRT spikeri Cüneyt Kıran, Paris Olimpiyatları'na katılan ülkelerin geçit töreninde işgalci İsrail'i anons etmedi. Gazze'de soykırımını sürdüren işgalci İsrail, bugün cuma namazı sırasında Kudüs'teki TRT çalışanlarına saldırmıştı.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni'nde tüm ülkelerin olimpiyat bilgilerini paylaşan TRT spikeri sıra işgalci İsrail kafilesine gelince sadece ülkenin ismini söyleyerek İsrail'i canlı yayında protesto etti.
TRT spikeri Cüneyt Kıran, Paris Olimpiyatları'na katılan ülkelerin geçit töreninde işgalci İsrail'i anons etmedi.
Katil İsrail güçleri bu sabah Kudüs'teki TRT çalışanlarına saldırmıştı.
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