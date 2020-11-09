  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat TRT sanatçısı Cahit Uzun hayatını kaybetti
Kültür - Sanat

TRT sanatçısı Cahit Uzun hayatını kaybetti

TRT sanatçısı Cahit Uzun'un 82 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:15:00 -
TRT sanatçısı Cahit Uzun hayatını kaybetti

Hem sesi, hem besteleriyle müziğe katkı veren TRT sanatçısı Cahit Uzun'un 82 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Cahit Uzun'un müzik yolculuğu 1960 yılları başında Erzurum Radyosu "Doğudan Sesler" Korosu'na katılması ile başladı.

Uzun, hazırlayıp sunduğu TV ve radyo programlarını uzun yıllar müzikseverlerle buluşturdu.

Çok sayıda genci müzik dünyasına kazandıran Cahit Uzun, sanatçılığının yanı sıra çevresindeki birçok yetenekli genci de yetiştirdi.

Cahit Uzun, 1980 yılında TRT'den emekli oldu.

5 çocuk babası olan Uzun'un çocuklarından Ömer Hayri Uzun, TRT Ankara Radyosu'nda Koro Şefi olarak görev yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başka bir ülke tarafından tehdit edilmeleri halinde bölgeye Türk askerini davet edeceklerini söyledi...
PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...
Gündem

PKK elebaşından çarpıcı itiraf: Türk ordusu öyle bir şey geliştiriyor ki...

TSK'nın, Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlar ve kurulan üs bölgeleri ile iyice köşeye sıkıştırdığı teröristlerin üst yapılanması KCK'nın sözd..
Ekrem, İBB’nin parasını Mahruki’ye akıtıyor
Gündem

Ekrem, İBB’nin parasını Mahruki’ye akıtıyor

CHP’li Ekrem İmamoğlu, yandaş dernek ve vakıflara para akıtmaya devam ediyor. Önce ÇYDD’yle parasal ilişki kuran, ardından TSYD’ye on milyon..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay