TRT sanatçısı Cahit Uzun hayatını kaybetti
TRT sanatçısı Cahit Uzun'un 82 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hem sesi, hem besteleriyle müziğe katkı veren TRT sanatçısı Cahit Uzun'un 82 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Cahit Uzun'un müzik yolculuğu 1960 yılları başında Erzurum Radyosu "Doğudan Sesler" Korosu'na katılması ile başladı.
Uzun, hazırlayıp sunduğu TV ve radyo programlarını uzun yıllar müzikseverlerle buluşturdu.
Çok sayıda genci müzik dünyasına kazandıran Cahit Uzun, sanatçılığının yanı sıra çevresindeki birçok yetenekli genci de yetiştirdi.
Cahit Uzun, 1980 yılında TRT'den emekli oldu.
5 çocuk babası olan Uzun'un çocuklarından Ömer Hayri Uzun, TRT Ankara Radyosu'nda Koro Şefi olarak görev yapıyor.