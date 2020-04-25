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Ekonomi

TRT personel alımı | TRT iş ilanları

TRT personel alımı | Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş ilanı yayınladı.Yayınlanan ilanlarda KPSS şartı bulunmadığı belirtildi. İş arayan vatandaşlar "TRT personel alımı" , "TRT açık iş ilanları" , "TRT personel ilanı 2020" konularını araştırıyor. İşte, TRT iş ilanları.

2020-04-25 11:33:00 -
TRT personel alımı | TRT iş ilanları

TRT kariyer sayfasında yeni iş ilanları yayınladı. Yayınlanan personel alımı ilanında KPSS şartı bulunmadığı belirtildi. İşte, detaylar.

TRT personel alımı | TRT iş ilanları

TRT tarafından yayınlanan ilanda personel alımı genel başvuru şartları belirtildi.

Genel başvuru şartları şöyle:

18 yaşından büyük olmak.

Verilecek görevi yaparken herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Belirtilen alım ilanlarında gerekli şatları sağlamak,

Belirtilen dilleri akıcı ve düzgün konuşmak.

TRT PERSONEL ALIMI İLANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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