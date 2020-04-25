TRT personel alımı | TRT iş ilanları
TRT personel alımı | Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş ilanı yayınladı.Yayınlanan ilanlarda KPSS şartı bulunmadığı belirtildi. İş arayan vatandaşlar "TRT personel alımı" , "TRT açık iş ilanları" , "TRT personel ilanı 2020" konularını araştırıyor. İşte, TRT iş ilanları.
TRT kariyer sayfasında yeni iş ilanları yayınladı. Yayınlanan personel alımı ilanında KPSS şartı bulunmadığı belirtildi. İşte, detaylar.
TRT personel alımı | TRT iş ilanları
TRT tarafından yayınlanan ilanda personel alımı genel başvuru şartları belirtildi.
Genel başvuru şartları şöyle:
18 yaşından büyük olmak.
Verilecek görevi yaparken herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Belirtilen alım ilanlarında gerekli şatları sağlamak,
Belirtilen dilleri akıcı ve düzgün konuşmak.
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