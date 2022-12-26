TRT Ortak Yapımı “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” Vizyona Giriyor

TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını uzay gemisine ulaştırmaya çalışan Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert’in yaşadıkları macerayı ele alan film, 6 Ocak’ta minik izleyicileriyle buluşacak.

TRT Çocuk’un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa’nın merakla beklenen yeni sinema filmi için geri sayım başladı. Rafadan Tayfa’nın üçüncü sinema filmi olan “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa”, 6 Ocak’ta seyirciyle buluşacak. Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert bu sefer mahalleden çok uzakta bir maceraya doğru yola çıkacak. Heyecan, macera ve aksiyon dolu animasyon film “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” 6 Ocak’ta minik izleyicileriyle buluşacak.

Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert’in, dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macerayı ele alacak filme yeni karakterler katılacak. Macera ve aksiyon dolu filme yeni eklenen Karadenizli ve Trakyalı iki karakter, filme ayrı bir renk katacak. Hayri’nin kader arkadaşı olacak olan uzaylı Zobi karakteri ise minik izleyicilerin yeni arkadaşı olacak.

Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda yaklaşık üç yılda tamamlanan film için yüz kişilik bir ekip çalıştı. İsmail Fidan’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Ozan Çivit kaleme aldı. Filmin eğlenceli müziklerini ise ilk iki filmde olduğu gibi filmin yönetmeni İsmail Fidan hazırladı. Serinin ilk filmi “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası” 2 milyon izleyiciyi aşarken “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” ise 3,5 milyon seyirciye ulaşmıştı.

Astronomi kulübünün en parlak üyelerinden Akın, yörüngeye yerleşmiş bir uzay gemisi keşfeder ve bu keşif bir anda dünyanın gündemine oturur. Uzay gemisi ile ilgili birçok haber yayınlanıp sayısız teori ortaya atılırken keşfin yapılmasında az da olsa parmağı olan Hayri de ufak bir şöhret kazanmıştır. Hayri’nin gazetelerde yayınlanan fotoğrafları hiç beklenmedik bir kişinin dikkatini çeker; geminin gerçek sahibinin, yani bir uzaylının… Bu gizemli ama sevimli uzaylı, Hayri’yi bulmak ve onu kendisine yardım etmesi için ikna etmek zorundadır. İstanbul’un bir yakasında yaşayan yüzyıllara uzanan tanışıklığın son temsilcisine ulaşmalıdır. Uzaylı, kader arkadaşını bulmak için yola çıkarken peşinde niyetleri hiç de iyi olmayan bir grup insanın olduğundan habersizdir.

“Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” 6 Ocak’ta tüm Türkiye›de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.