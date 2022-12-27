TRT ekranından müthiş mesaj! "Büyük cihat olmadan küçüğü ile savaşa girersen.."

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TRT ekranının sevilen dizilerinden Kızıl Elma'da 2014 yılında verilen terörle mücadele mesajı yeniden gündeme geldi.

"İslami cihat" kılıfı ile gerçekleştirilen terör saldırıları başta olmak üzere her türlü terörün mazlumlara zarar verdiğine dikkat çekilen mesajda, baronların plan yapıp eyleme geçtiği ancak Müslümanların yalnızca konuştuğu özeleştirisi yapıldı.

Dizide konuya ilişkin, Peygamber Efendimiz'in (sav) savaştan dönerken sahabelerine zikrettiği sözleri şöyle aktarıldı:

Krallar, kraliçeler, baronlar plan yapıyorlar.. Ama biz yapmıyoruz. Sadece konuşuyoruz. Dinimiz, diyanetimiz sadece dilimizde.. Onlar yapıyorlar, biz konuşuyoruz.

Peygamber Efendimiz (sav) savaştan dönerken demiş ki "Küçük savaş bitti, şimdi sıra büyük savaşta. Demişler ki "Onca savaştık. Bundan büyük savaş nedir ki?" Demiş ki (sav) "İnsanın kendi nefsi ile giriştiği savaştır." Yani büyük cihat olmadan küçüğü ile savaşa girersen yandın gitti.