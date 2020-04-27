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Eğitim

TRT EBA TV haftalık ders programı | TRT EBA yayın akışı

TRT EBA TV haftalık ders program! 23 Mart'tan bu yana öğrenciler usaktan eğitime devam ediyor. EBA TV ve eba internet sitesi üzerinden uzaktan eğitim alan öğrenciler "Haftalık ders programı" , "TRT EBA yayın akışı" , "TRT EBA haftalık program" , "EBA ilkokul ders programı" , "EBA ortaokul ders programı" , "EBA lise ders programı" konularını araştırıyor. İşte, TRT EBA yayın akışı…

2020-04-27 14:17:00 -
TRT EBA TV haftalık ders programı | TRT EBA yayın akışı

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler 23 Mart’tan bu yana uzaktan eğitime devam ediyor. Uzaktan eğitim hem TRT EBA kanalları üzerinden hem de internet sitesinden yapılıyor. Öğrenciler yeni haftayla birlikte sık sık “EBA TV haftalık ders programı” konusunu araştırıyor. İşte, detaylar.

TRT EBA TV haftalık ders programı | TRT EBA yayın akışı

TEKRAR 14.00-19.00

 TEKRAR 14.30-20.00

EBA TV FREKANSLARI

 EBA İÇİN TIKLAYINIZ

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