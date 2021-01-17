TRT EBA 17 Ocak yayın akışı
TRT EBA 17 Ocak yayın akışı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda 31 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitimin yapılacağının açıklanmasından sonra 16-17 Ocak 2021 uzaktan eğitim TRT EBA TV yayın akışı netleşti. TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 17 Ocak 2021 Cuma ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri
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T EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 17.01.2021 tarihli haberimizde.
TRT EBA 17 Ocak yayın akışı
Öğrenciler bu süre içinde eğitimlerin TRT EBA TV kanalı üzerinden yayımlanan eğitim videolarından ve Eba platformu üzerinden alabilecek.
Her okul düzeyinde ki öğrenciler kendi düzeylerinde eğitim veren TRT EBA TV kanallarında eğitim içeriklerini izleyebilecekler.
Bu kapsamda bakanlık tarafında trt eba tv İlkokul 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yayın akışı yayımlandı.